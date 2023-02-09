Що робити, якщо принесли повістку, а військовозобов'язнаний за кордоном: відповідь юриста

За словами юристки, оскільки людина перебуває за кордоном і не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має.

Чимало військовозоов'язаних українців ще до початку повномасштабного вторгнення РФ перебували за кордоном і досі не повернулися.

Що робити, якщо людина перебуває за кордоном, а їй додому прийшла повістка, розповіла адвокатка та юристка Надія Грищенко у коментарі виданню "Факти ICTV".

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Юристка наголосила, що у закордонних дипломатичних установах не вручають повістки.

Крім того, якщо військовозобов'язнаий законно перетнув кордон після вторгнення РФ, він мав повідомити у військкомат про свій переїзд. Тому у військкоматі будуть дані про те, що військовозобовʼязаний виїхав за кордон і не присилатимуть повістки.

Якщо повістку хочуть вручити комусь із родичів військовозобовʼязаного, вони мають просто пояснити, що особа перебуває за кордоном та повернутися не зможе. Юристка нагадала, що повістка вручається особисто особі, яку викликають до військкомату.

"Тому, якщо людина за кордоном, ніхто окрім неї самої отримати повістку не зможе. За отримання повістки військовозобов’язана особа розписується в розписці (корінець до повістки) і заповнює дату, коли вона отримала таку повістку", – каже Грищенко. "Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має".

Раніше повідомлялося, що відомий телеведучий Несміянов, який від березня на фронті, отримав повістку.

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