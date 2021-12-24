Що робити, якщо розбився ртутний термометр: поради фахівців

Взимку починається сезон гострих респіраторних захворювань і потреба в вимірюванні температури зростає. Більшість українців використовують ртутні термометри. Саме з їхньою допомогою можна найбільш точно виміряти температуру тіла. Але ці прилади часто розбиваються, а ртутні випари небезпечні для людського організму. Що робити з ртуттю, якщо розбився термометр? Про це в матеріалі ТСН.ua.

Куди дзвонити, якщо розбився термометр? Потрібно викликати фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Наприклад, жителі Києва можуть зробити це цілодобово у Київській службі порятунку (номер: (044) 430 37 13). В крайньому випадку – потрібно дзвонити в поліцію.

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Що не можна робити, якщо розбився термометр

Якщо ви вирішили зібрати ртуть самостійно, варто звернути увагу на те, що не можна робити, якщо розбився термометр:

не застосовуйте для прибирання пилосос — в нього попадуть частинки ртуті, а тому після цього використовувати його не можна буде, а фільтри пилососа не зможуть втримати всередині всю ртуть і більша її частина знову опиниться на різних поверхнях;

не прибирайте ртуть віником — так отруйні кульки перетворяться у ртутний пил, що ще більше ускладнить прибирання;

не можна витирати ртуть ганчіркою — після цього площа її випаровування тільки збільшиться;

не можна носити взуття, яке може бути заражене — також джерелом розповсюдження може стати одяг, тому усіх речей, в яких ви будете прибирати ртуть, потрібно позбутися;

чи можна спати в кімнаті, де розбився градусник — поки ви не будете впевнені, що приміщення повністю очищене від ртуті, робити цього не можна ні в якому разі.

Що потрібно робити, якщо розбився ртутний термометр

Що робити з ртуттю, якщо розбився термометр / pixabay.com

Що робити, якщо розбився градусник в кімнаті і ртуть вже потрапила на підлогу? Перш за все запам’ятайте, скільки часу випаровується ртуть: в кімнаті площею 12-18 м² концентрація парів ртуті через кілька годин перевищує в 50-100 разів. А при високій температурі повітря цей процес прискорюється. Є певна інструкція, яку варто дотримуватися:

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виведіть дітей, домашніх тварин і тих людей, які не будуть допомагати в прибиранні, з приміщення; закрийте двері до кімнати, щоб забруднене повітря не розповсюдилося по квартирі чи будинку; відчиніть вікна в приміщенні, але так, щоб не створити протягу; потрібно обов’язково оглянути в кімнаті всі поверхні і предмети, на які могла потрапити ртуть після того, як розбився градусник (варто зауважити, що кульки ртуті можуть бути маленького розміру, також вони добре катаються на будь-яких поверхнях); починайте прибирання від периферії до центру того місця, де ви розбили термометр, так площа забруднення не збільшиться; збирати потрібно спочатку великі крапельки ртуті, щоб вони не розбилися не менші, для цього візьміть аркуш паперу, зігніть його навпіл, а щоб закочувати кульки всередину пригодиться в’язальна спиця або товста голка; щоб зібрати маленькі кульки ртуті, якщо розбився градусник, підійде скотч, а зі щілин речовину можна дістати медичним шприцом з товстою голкою; якщо ви думаєте, що ртуть могла потрапити за плінтус, під паркет чи ламінат, обов’язково зніміть їх і ретельно огляньте; килим, на який потрапили кульки, якщо розбився градусник, доведеться викинути; всі залишки термометру і ртуть помістіть в скляну банку, закрийте її кришкою і передайте в спеціальний пункт утилізації.

Для свого захисту обов’язково одягніть гумові рукавички і промислові фільтруючі протигази марки “Г” або респіратор противогазовый РПГ-67-Г.

Що робити, якщо розбився термометр: очищення приміщення і профілактика отруєння

Розбився термометр: наслідки і як боротися з отруєнням / pixabay.com

Після того, як ви зібрали всю ртуть, приготуйте розчин марганцівки і води. Пропорції потрібно брати 1:8 (тобто на 8 літрів води 1 грам речовини). Якщо марганцівки в домі немає, підійде звичайна білизна. Але в цьому випадку на 5 літрів води потрібно 1 грам білизни. Цим розчином рекомендується ретельно промити спочатку все приміщення, де розбився градусник, а потім інші кімнати. Не забудьте провітрити після прибирання. Робити це потрібно не менше трьох діб.

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Чи можна отруїтися ртуттю з градусника? Так! Тому якщо в вас розбився ртутний градусник і ви довго перебували в приміщенні з ртуттю, негайно потрібно прийняти прості заходи для профілактики отруєння:

випийте активоване вугілля;

сходіть в душ;

промийте руки і почистіть зуби;

пийте більше води.

Якщо відчули погіршення самопочуття, відразу зателефонуйте в швидку допомогу або сімейному лікарю. Якщо розбився градусник, наслідки можуть бути досить важкими: від зниження працездатності і швидкої стомлюваності до ураження нервової системи і навіть божевілля.