Що робити, якщо страховий стаж менше 15 років? Соціальна пенсія в Україні в 2021 році

Що робити, якщо страховий стаж менше 15 років? Соціальна пенсія в Україні в 2021 році

Кожного року змінюються вимоги щодо страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію.

ТСН.ua розібрався, який в 2021-2022 рр. мінімальний стаж для пенсії в Україні та що робити тим, кому його не вистачає.

Пенсія в Україні в 2021 році: кому дістанеться

Щоб вийти на пенсію у 2021 році потрібно виконати дві умови. По-перше, досягти певного віку. По-друге, мати страховий стаж.

На сьогоднішній день, згідно з законом, чоловіки, а з 1 квітня 2021 року також і жінки, виходять на пенсію в Україні в 60 років. І якщо з віком все більш-менш зрозуміло, то страховий стаж часто викликає запитання.

У 2017 році українські пенсіонери повинні були досягти не менше 15 років страхового стажу, а вже з 2018 він підвищився до 25 і зростав кожного наступного на 1 рік. На даний момент уряд ставить перед собою кінцеву мету — у 2028 досягнути позначки 35 років страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років.

Також читайте Пенсійний фонд розпочав фінансування виплат українцям за місяць: як триває процес

Тобто, щоб вийти на пенсію в 60 років в 2021 та отримувати пенсійні виплати, ваш страховий стаж повинен становити не менше 28 років. В 2022 ця цифра знову зросте і буде становити 29 років.

Щоб вийти на пенсію в 2022 році необхідно:

в 60 років мати 29 років страхового стажу;

в 63 роки мати від 19 до 29 років страхового стажу;

в 65 років мати від 15 до 19 років страхового стажу.

Що ж таке страховий стаж? Це період часу, коли ви самі чи ваш роботодавець вносили мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ). На даний момент ЄСВ становить 1 320 грн. Перевірити свій стаж можна на сайті Пенсійного Фонду України.

Що робити, якщо страховий стаж менше 15 років

Якщо ви не змогли накопичити мінімальний страховий стаж до 2021 року, можна вибрати один з трьох варіантів:

1. Вийти на пенсію трішки пізніше — почекавши всього три роки, необхідний для отримання пенсійних виплат страховий стаж зменшиться на 10 років. Тобто, якщо у 2021 році вам 60 років і ви повинні мати 28 років страхового стажу, то через 3 роки вам буде вже 63 роки і страховий стаж становитиме 18 років. Якщо ж зачекати 5 років, то цей період зменшується до 15 років.

Можна влаштуватися на офіційну роботу та почекати, поки настане час отримати пенсійні виплати.

Також читайте Надбавки до пенсії через втрату годувальника: хто може отримати додаткові виплати

2. Купити стаж, якого бракує — але варто зазначити, що таку покупку не можна назвати дешевою. Вартість одного року страхового стажу більше 30 тисяч грн.

Якщо ви вирішили купити стаж, вам потрібно подати в податковий орган за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування або одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та підготувати наступні документи:

копію трудової книжки;

виписку ОК-5 з системи персоніфікованого обліку;

копію будь-якого документу, що засвідчує вашу особу.

Після підписання Угоди потрібно сплатити вказану податковим органом суму на протязі 10 календарних днів.

Також читайте Українським пенсіонерам підвищать виплати: хто отримає доплати

3. Отримати соціальну пенсію — в Україні пенсіонери, які не змогли набрати хоча б 15 років страхового стажу по досягненню 65 років, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави у розмірі 1 854 грн. Для цього необхідно звернутися в органи соціального захисту.

Варто зазначити, що пенсіонерам, які досягли 65 років і мають дохід, також виплачуватимуть допомогу: це різниця між сумою соціальної виплати і доходом (наприклад, ваш дохід складає 1000 грн. в місяць, тому ви отримаєте допомогу у розмірі 854 грн.).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання