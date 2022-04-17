Що робити, якщо ви пережили сексуальне насильство на війні: рекомендації, номера телефонів, чат-боти

Що робити, якщо ви пережили сексуальне насильство на війні: рекомендації, номера телефонів, чат-боти

Розповідаємо, куди повідомити про злочин, як його зафіксувати та до кого звернутись за юридичною та психологічною допомогою.

Що робити, якщо ви пережили сексуальне насильство під час війни, стали свідком цього воєнного злочину, або вам довірилася людина, яка через це пройшла.

Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції оприлюднив пам’ятку, яка містить актуальні кроки у ситуації, пов'язаній з сексуальним насильством.

Зокрема у порадах надані контакти, куди повідомити про злочин, до кого звернутись за юридичною та психологічною допомогою, а також рекомендації, як зафіксувати злочин для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

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Тим людям, які постраждали від сексуального насилля радять насамперед знайти для себе найбільшбезпечне місце.

Спробувати звернутися за медичною допомогою для фіксації стану здоров'я за номером 103.

Повідомити про злочин можна за номерами:

Нацполіції 102

Генеральної прокуратури 0 800 507 001

Урядової гарячої лінії 15 47

За можливості максимально задокоментуйте злочин на фото, відео та зафіксуйте можливих свідків.

Для людей, які перебувають на тимчасово окупованій території і не мають змоги звернутися до уповнаважених органів влади, радять повідомити про злочин Офіс Генпрокурора на лінію: 096 755 02 40.

Де отримати психологічну і юридичну підтримку:

Контактний центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 102

Урядова гаряча лінія 1547

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми 116 123, або 0 800 500 335.

Що необхідно зафіксувати:

обставини злочину з детальним описом;

дата, час, місце злочину;

дані пострадалого: прізвище, дата народження, контактні дані;

детальна інформація про злочинців;

інформація про схоі випадки у вашому населеному пункті;

завдана шкода;

якщо потерпілий на тимчасово окупованій території, то потрібно зібрати свідків, фото та відео з місця подій.

Як передати інформацію для подальшого розслідування:

Офіс Генпрокурора України: www.warcrimes.gov.ua/ #how

"Телеграм"-боти: @stop_russian_war_bot , @war_crime_bot

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