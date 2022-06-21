Що робити, якщо ви втратили зв’язок з рідними через війну: корисна інструкція

Що робити, якщо ви втратили зв’язок з рідними через війну: корисна інструкція

Під час війни можуть виникати ситуації, коли зв'язок з рідними та близькими може втратись.

Що робити випадку, коли загубились рідні, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну інструкцію оприлюднено на сайті відомства.

Алгоритм дій від уповноваженого з питань зниклих безвісти:

Перший крок: необхідно повідомити поліцію за місцем проживання про зникнення людини.

Другий крок: потрібно звернутися до Національного інформаційного бюро на цілодобову "Гарячу лінію": 1648 – та разом з операторами заповнити спеціальну анкету.

Третій крок: зверніться до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації:

• 0800 339-247 (с понеділка по пятницю с 9.00 до 17.00);

• (095) 896-04-21 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber);

• (050) 600-25-37 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber).

"Слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання)", - повідомили у Мінреінтеграції.

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