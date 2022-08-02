Що робити, якщо ви загубили телефон: поради від кіберполіції, як не стати жертвою шахраїв

У випадку, якщо ви загубили свій телефон, фахівці радять реагувати якомога швидше, щоб зловмисники не встигли скористатися банківськими картками та вашими конфіденційними даними.

Якщо ви десь у громадському місці загубили свій мобільний телефон, його потрібно якомога швидше убезпечити. Перше, що потрібно зробити: зателефонувати оператору SIM-карти, а також завершити активні сеанси у месенджерах. Тоді шахраям буде важче скористатися вашими даними.

Про це повідомили у пресслужби Кіберполіції України.

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“Смартфон чи планшет – це ключ до приватних даних користувача, тому у разі його втрати діяти потрібно якомога швидше, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими або конфіденційними даними”, - наголосили в Кіберполіції.

Що потрібно робити?

Зателефонувати на гарячу лінію та заблокувати вашу SIM-карту.

Завершити всы активні сеанси у облікових записах.

Другий шаг - змінити паролі в Apple ID та Google, потім - в соціальних мережах та месенджерах, онлайн банкінгах та електронних скриньках.

“Не ігноруйте повідомлення системи підтримки сервісів, у яких ти зареєстрований та які використовувалися на втраченому пристрої. Ці повідомлення можуть містити інформацію про сторонній вхід до облікового запису або про спроби такого входу”, - радять в Кіберполіції.

Також потрібно налаштувати всюди двустороннюю автентифікацію.

А в залежності від ситуації, потрібно стерти з пристрою всю конфіденційну інформацію. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт компанії, яка випустила ваш телефон, та ознайомитися з інструкцією по віддаленому видаленню інформації з пристрою.

Крім того, потрібно відразу звернутися до поліції та повідомити про інцидент у всіх деталях.

Нагадаємо, що шахраї випрошують гроші на "допомогу ЗСУ" від влади Сумщини та Полтавщини.

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