Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради

До того, як ви впевнені у якості питної води, можна користуватися тільки добре прокип'яченою водою.
У зв’язку з можливістю відключення систем централізованого водопостачання для уникнення дефіциту питної води, місцеві органи влади разом з підприємствами, установами, організаціями зобов'язані вжити невідкладних заходів щодо створення стратегічного запасу питної води гарантованої якості на відповідній території.
Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
- Заборонити використання колодязної та водопровідної питної води без лабораторного підтвердження її якості, навіть для господарських потреб, у зв'язку з ймовірним хімічним та мікробним її забрудненням.
- Організувати пункти підвезення та розливу питної води.
- Для транспортування та зберігання питної води використовувати автоцистерни та резервуари, а також тимчасово підведені водогони з артезіанських свердловин.
- Експлуатація свердловин можлива за умов лабораторного контролю якості води територіальними центрами контролю та профілактики хвороб.
- Забезпечити санацію шахтних колодязів (каптажів) та знезараження води в них.
- Через засоби масової інформації та мережу Інтернет безперервно проводити інформування населення щодо небезпеки використання води з неперевірених децентралізованих і централізованих систем водопостачання для питних та інших потреб.
- Поки органи місцевої влади працюють над забезпеченням питної води в регіонах, населенню важливо відстежувати місця та графік підвезення питної води.
- До того, як ви впевнені у якості питної води, можна користуватися тільки добре прокип'яченою водою.
- Для приготування їжі обов'язково використовуйте перевірену питну воду, застосовуйте термообробку (варіння, смаження, запікання). Овочі та фрукти ретельно мийте кип'яченою водою, потім обдавайте окропом.
- У разі підозри щодо розвитку ознак інфекційних захворювань (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т.д.) терміново зверніться за медичною допомогою, не допускайте самолікування тому, що перебіг багатьох інфекційних хвороб змінний і може бути незвичним.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що робити у разі радіаційної аварії.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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