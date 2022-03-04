Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради

Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради

До того, як ви впевнені у якості питної води, можна користуватися тільки добре прокип'яченою водою.

У зв’язку з можливістю відключення систем централізованого водопостачання для уникнення дефіциту питної води, місцеві органи влади разом з підприємствами, установами, організаціями зобов'язані вжити невідкладних заходів щодо створення стратегічного запасу питної води гарантованої якості на відповідній території.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Заборонити використання колодязної та водопровідної питної води без лабораторного підтвердження її якості, навіть для господарських потреб, у зв'язку з ймовірним хімічним та мікробним її забрудненням.

Організувати пункти підвезення та розливу питної води.

Для транспортування та зберігання питної води використовувати автоцистерни та резервуари, а також тимчасово підведені водогони з артезіанських свердловин.

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Експлуатація свердловин можлива за умов лабораторного контролю якості води територіальними центрами контролю та профілактики хвороб.

Забезпечити санацію шахтних колодязів (каптажів) та знезараження води в них.

Через засоби масової інформації та мережу Інтернет безперервно проводити інформування населення щодо небезпеки використання води з неперевірених децентралізованих і централізованих систем водопостачання для питних та інших потреб.

Поки органи місцевої влади працюють над забезпеченням питної води в регіонах, населенню важливо відстежувати місця та графік підвезення питної води.

До того, як ви впевнені у якості питної води, можна користуватися тільки добре прокип'яченою водою.

Для приготування їжі обов'язково використовуйте перевірену питну воду, застосовуйте термообробку (варіння, смаження, запікання). Овочі та фрукти ретельно мийте кип'яченою водою, потім обдавайте окропом.

У разі підозри щодо розвитку ознак інфекційних захворювань (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т.д.) терміново зверніться за медичною допомогою, не допускайте самолікування тому, що перебіг багатьох інфекційних хвороб змінний і може бути незвичним.

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