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Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради

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Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради

Pexels

До того, як ви впевнені у якості питної води, можна користуватися тільки добре прокип'яченою водою. 

У зв’язку з можливістю відключення систем централізованого водопостачання для уникнення дефіциту питної води, місцеві органи влади разом з підприємствами, установами, організаціями зобов'язані вжити невідкладних заходів щодо створення стратегічного запасу питної води гарантованої якості на відповідній території.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. 

  • Заборонити використання колодязної та водопровідної питної води без лабораторного підтвердження її якості, навіть для господарських потреб, у зв'язку з ймовірним хімічним та мікробним її забрудненням. 
  • Організувати пункти підвезення та розливу питної води.
  • Для транспортування та зберігання питної води використовувати автоцистерни та резервуари, а також тимчасово підведені водогони з артезіанських свердловин.
  • Експлуатація свердловин можлива за умов лабораторного контролю якості води територіальними центрами контролю та профілактики хвороб.
  • Забезпечити санацію шахтних колодязів (каптажів) та знезараження води в них. 
  • Через засоби масової інформації та мережу Інтернет безперервно проводити інформування населення щодо небезпеки використання води з неперевірених децентралізованих і централізованих систем водопостачання для питних та інших потреб. 
  • Поки органи місцевої влади працюють над забезпеченням питної води в регіонах, населенню важливо відстежувати місця та графік підвезення питної води. 
  • До того, як ви впевнені у якості питної води, можна користуватися тільки добре прокип'яченою водою. 
  • Для приготування їжі обов'язково використовуйте перевірену питну воду, застосовуйте термообробку (варіння, смаження, запікання). Овочі та фрукти ретельно мийте кип'яченою водою, потім обдавайте окропом. 
  • У разі підозри щодо розвитку ознак інфекційних захворювань (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т.д.) терміново зверніться за медичною допомогою, не допускайте самолікування тому, що перебіг багатьох інфекційних хвороб змінний і може бути незвичним. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що робити у разі радіаційної аварії

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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