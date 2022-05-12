Що робити якщо з'явилася попелиця: найкращі натуральні засоби боротьби зі шкідником

Найпоширеніший шкідник на садовій ділянці попелиця оселяється на листках та плодах багатьох культур. Саме наприкінці весни та на початку літа попелиця з'являється в саду. Як боротися з цим паразитом домашніми методами - в матеріалі ТСН.ua
В продажу є багато інсектицидів від попелиці. Проте натуральні засоби боротьби не лише знешкоджують попелицю (тлю), але й зберігають врожай без спричинення шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Перед обробкою культур для кращого зчеплення розчину з рослинами до будь-якого розчину чи настою бажано додати одну чайну ложку рідкого мила або мильної стружки.
Яким чином боротися з попелицею (тлею)
Найчастіше для боротьби з попелицею використовують обприскування всілякими розчинами та відварами. Після змивання попелиці з рослин струменем звичайної води це найпопулярніший та ефективний метод.
Проте треба мати на увазі, що хоча розчини та відвари із натуральних інгредієнтів не є хімікатами, у значній концентрації вони можуть бути небезпечними не тільки для попелиці, але й для інших комах, а деякі із них навіть можуть бути отруйними для людини. Тому застосовувати їх потрібно дотримуючись рецептури та правил безпеки. Будь-які розчини перед тим як використовувати потрібно спочатку перевірити на обмеженій ділянці та лише потім застосовувати на всій ділянці.
Коли найкраще обробляти культури від попелиці
Залежить це від виду культури.
- Дерева, плодові культури можна обробляти під час бутонізації, відразу після цвітіння і не пізніше чим за 14-40 днів до збору врожаю.
- Ягоди рекомендується обробляти до цвітіння і після збору урожаю.
- Овочеві культури останній раз обприскувати настоями можна не пізніше, ніж за місяць до збору врожаю.
Ефективні розчини, відвари, настойки для боротьби із попелицею (тлею)
- Для розчину підходить звичайне господарське мило, дігтярне та зелене. Розчинити у гарячій воді на 10 літрів води 100 грамів господарського мила, або 300 грамів дігтярного, або 250 мл зеленого.
- Розчинити в 10 літрах гарячої води 15 часникових стрілок та 100 грамів часнику. Настоювати такий розчин перед використанням декілька днів.
- На 10 літрів води потрібно взяти 400 грамів листя тютюну або махорки та настояти дві доби в темному місці. Отриману настоянку процідити й розбавити водою у співвідношенні одного до двох.
- Нашатирний спирт використовують у саду та в городі не лише як препарат від шкідників, але і як добриво, як джерело азоту, через те, що нашатирний спирт є аміачною сполукою. На 10 літрів води потрібно 50 мл нашатирного спирту. Перемішати й можна обробляти культури.
- Червоний мелений перець, який є у кожної господині також можна використовувати проти попелиці. Спочатку потрібно приготувати концентровану настоянку - 50 г червоного меленого перцю залити 1 літром води та настояти близько 2-х годин. Отриманий розчин розвести у 10 літрах води.
- Декілька невеликих головок подрібнених ріпчастої цибулі, можна додати й цибульної лушпайки настояти в одному літрі води п'ять годин. Процідити та довести об'єм настою до одного літра.
- 100 г сухої ромашки аптечної настоювати 12 год в одному літрі води. Обприскувати настоянкою в концентрації 1:3.
- В 10 літрах води настояти 3-4 години 400 г листя і 200 г коренів квітучих кульбаб.
- 1 кг хвої сосни настоювати, перемішуючи раз на добу протягом 7 діб в 4 л води. Обприскувати в розведенні 1:1.
- 100 г сухих шкірок будь-яких цитрусових залити 1 л теплої води, настоювати розчин три доби.
- 1 кг сухої трави деревію звичайного заварити у двох літрах води на водяній бані 30-40 хвилин. Розвести відвар в 10 літрах води та витримати в темному місці не менше 2-х діб.
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