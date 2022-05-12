Що робити якщо з'явилася попелиця: найкращі натуральні засоби боротьби зі шкідником

Найпоширеніший шкідник на садовій ділянці попелиця оселяється на листках та плодах багатьох культур. Саме наприкінці весни та на початку літа попелиця з'являється в саду. Як боротися з цим паразитом домашніми методами - в матеріалі ТСН.ua

В продажу є багато інсектицидів від попелиці. Проте натуральні засоби боротьби не лише знешкоджують попелицю (тлю), але й зберігають врожай без спричинення шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Перед обробкою культур для кращого зчеплення розчину з рослинами до будь-якого розчину чи настою бажано додати одну чайну ложку рідкого мила або мильної стружки.

Яким чином боротися з попелицею (тлею)

Найчастіше для боротьби з попелицею використовують обприскування всілякими розчинами та відварами. Після змивання попелиці з рослин струменем звичайної води це найпопулярніший та ефективний метод.

Проте треба мати на увазі, що хоча розчини та відвари із натуральних інгредієнтів не є хімікатами, у значній концентрації вони можуть бути небезпечними не тільки для попелиці, але й для інших комах, а деякі із них навіть можуть бути отруйними для людини. Тому застосовувати їх потрібно дотримуючись рецептури та правил безпеки. Будь-які розчини перед тим як використовувати потрібно спочатку перевірити на обмеженій ділянці та лише потім застосовувати на всій ділянці.

Коли найкраще обробляти культури від попелиці

Залежить це від виду культури.

Дерева, плодові культури можна обробляти під час бутонізації, відразу після цвітіння і не пізніше чим за 14-40 днів до збору врожаю.

Ягоди рекомендується обробляти до цвітіння і після збору урожаю.

Овочеві культури останній раз обприскувати настоями можна не пізніше, ніж за місяць до збору врожаю.

Ефективні розчини, відвари, настойки для боротьби із попелицею (тлею)

Для розчину підходить звичайне господарське мило, дігтярне та зелене . Розчинити у гарячій воді на 10 літрів води 100 грамів господарського мила, або 300 грамів дігтярного, або 250 мл зеленого.

. Розчинити у гарячій воді на 10 літрів води 100 грамів господарського мила, або 300 грамів дігтярного, або 250 мл зеленого. Розчинити в 10 літрах гарячої води 15 часникових стрілок та 100 грамів часнику . Настоювати такий розчин перед використанням декілька днів.

. Настоювати такий розчин перед використанням декілька днів. На 10 літрів води потрібно взяти 400 грамів листя тютюну або махорки та настояти дві доби в темному місці. Отриману настоянку процідити й розбавити водою у співвідношенні одного до двох.

та настояти дві доби в темному місці. Отриману настоянку процідити й розбавити водою у співвідношенні одного до двох. Нашатирний спирт використовують у саду та в городі не лише як препарат від шкідників, але і як добриво, як джерело азоту, через те, що нашатирний спирт є аміачною сполукою. На 10 літрів води потрібно 50 мл нашатирного спирту. Перемішати й можна обробляти культури.

використовують у саду та в городі не лише як препарат від шкідників, але і як добриво, як джерело азоту, через те, що нашатирний спирт є аміачною сполукою. На 10 літрів води потрібно 50 мл нашатирного спирту. Перемішати й можна обробляти культури. Червоний мелений перець , який є у кожної господині також можна використовувати проти попелиці. Спочатку потрібно приготувати концентровану настоянку - 50 г червоного меленого перцю залити 1 літром води та настояти близько 2-х годин. Отриманий розчин розвести у 10 літрах води.

, який є у кожної господині також можна використовувати проти попелиці. Спочатку потрібно приготувати концентровану настоянку - 50 г червоного меленого перцю залити 1 літром води та настояти близько 2-х годин. Отриманий розчин розвести у 10 літрах води. Декілька невеликих головок подрібнених ріпчастої цибулі, можна додати й цибульної лушпайки настояти в одному літрі води п'ять годин. Процідити та довести об'єм настою до одного літра.

можна додати й цибульної лушпайки настояти в одному літрі води п'ять годин. Процідити та довести об'єм настою до одного літра. 100 г сухої ромашки аптечної настоювати 12 год в одному літрі води. Обприскувати настоянкою в концентрації 1:3.

аптечної настоювати 12 год в одному літрі води. Обприскувати настоянкою в концентрації 1:3. В 10 літрах води настояти 3-4 години 400 г листя і 200 г коренів квітучих кульбаб .

. 1 кг хвої сосни настоювати, перемішуючи раз на добу протягом 7 діб в 4 л води. Обприскувати в розведенні 1:1.

настоювати, перемішуючи раз на добу протягом 7 діб в 4 л води. Обприскувати в розведенні 1:1. 100 г сухих шкірок будь-яких цитрусових залити 1 л теплої води, настоювати розчин три доби.

залити 1 л теплої води, настоювати розчин три доби. 1 кг сухої трави деревію звичайного заварити у двох літрах води на водяній бані 30-40 хвилин. Розвести відвар в 10 літрах води та витримати в темному місці не менше 2-х діб.

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