Що робити, якщо застрягли в ліфті під час відключень світла: покрокова інструкція

Пам'ятайте, головне – не панікувати й дочекатися допомоги фахівців.
Через відключення світла в Україні стрімко зросла кількість людей, які застрягають в ліфтах. Через це просидіти у "пастці" можна кілька годин, а то і більше. Тому варто підготуватися заздалегість до такої стресової ситуації.
Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті - розповідаємо далі.
Що робити, якщо застрягли у ліфті
Насамперед важливо не панікувати. Зберігайте спокій і дихайте рівномірно. Паніка може значно погіршити ситуацію.
Основні поради:
- Використовуйте аварійний зв'язок. У кожному ліфті є кнопка аварійного виклику, яка з'єднує вас з диспетчером. Натисніть її, щоб повідомити про своє становище. Поясніть, що сталося і де ви знаходитеся.
- Використовуйте мобільний телефон. Якщо у ліфті не працює аварійний зв'язок, спробуйте зателефонувати з мобільного телефону. Зателефонуйте рідним, друзям або до служби порятунку (101) і повідомте їм про своє місцеперебування.
- Не намагайтеся самостійно виходити з ліфта. Ніколи не намагайтеся самостійно відчиняти двері ліфта або виходити з нього через люк. Це може бути небезпечно і призвести до серйозних травм.
- Сигналізуйте про своє перебування. Якщо у вас немає зв'язку, спробуйте привернути увагу інших людей. Ви можете стукати по дверях ліфта або голосно кликати на допомогу. Можливо, хтось почує вас і зможе викликати допомогу.
Що робити, поки очікуйте диспетчерів
- Опустіть на підлогу речі, зніміть верхній одяг, якщо стало жарко;
- Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками;
- Якщо вам стало зле, сядьте на підлогу і витягніть ноги.
- Економте енергію. Якщо у вас є мобільний телефон або ліхтарик, економте заряд батареї. Використовуйте світло тільки тоді, коли це необхідно.
- Зберігайте сили. Доки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря – це допоможе легше дихати.
Як не потрапити у пастку в ліфті
Для того, щоб уникнути неприємної ситуації, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.
Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.
А також збережіть номер телефону гарячої лінії, яка обслуговує ліфт.
Набір безпеки, якщо застряг у ліфті
Крім того, варто звернутися до представників ОСББ, ЖЕКу, керуючих компаній та небайдужих мешканців з проханням підготувати і залишити пакунки чи набори безпеки для сусідів, яких відключення заскочили у кабіні й вони змушені очікувати на майстра, який відкриє двері.
Або ж можете підготувати бокс самостійно. До нього входить: запас їжі, яка не псується протягом тривалого часу, вода та пакети для сміття. Набір можна розширити, додавши розкладний стілець, ліхтарик, сухі та вологі серветки і навіть памперси для дорослих.
Раніше ми розповідали, як у Києві рятують заручників підйомників та що потрібно робити.