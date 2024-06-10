Що робити, якщо застрягли в ліфті під час відключень світла: покрокова інструкція

Через відключення світла в Україні стрімко зросла кількість людей, які застрягають в ліфтах. Через це просидіти у "пастці" можна кілька годин, а то і більше. Тому варто підготуватися заздалегість до такої стресової ситуації.

Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті - розповідаємо далі.

Що робити, якщо застрягли у ліфті

Насамперед важливо не панікувати. Зберігайте спокій і дихайте рівномірно. Паніка може значно погіршити ситуацію.

Основні поради:

Використовуйте аварійний зв'язок. У кожному ліфті є кнопка аварійного виклику, яка з'єднує вас з диспетчером. Натисніть її, щоб повідомити про своє становище. Поясніть, що сталося і де ви знаходитеся.

У кожному ліфті є кнопка аварійного виклику, яка з'єднує вас з диспетчером. Натисніть її, щоб повідомити про своє становище. Поясніть, що сталося і де ви знаходитеся. Використовуйте мобільний телефон. Якщо у ліфті не працює аварійний зв'язок, спробуйте зателефонувати з мобільного телефону. Зателефонуйте рідним, друзям або до служби порятунку (101) і повідомте їм про своє місцеперебування.

Що робити, якщо застрягли в ліфті

Не намагайтеся самостійно виходити з ліфта . Ніколи не намагайтеся самостійно відчиняти двері ліфта або виходити з нього через люк. Це може бути небезпечно і призвести до серйозних травм.

. Ніколи не намагайтеся самостійно відчиняти двері ліфта або виходити з нього через люк. Це може бути небезпечно і призвести до серйозних травм. Сигналізуйте про своє перебування. Якщо у вас немає зв'язку, спробуйте привернути увагу інших людей. Ви можете стукати по дверях ліфта або голосно кликати на допомогу. Можливо, хтось почує вас і зможе викликати допомогу.

Що робити, поки очікуйте диспетчерів

Опустіть на підлогу речі , зніміть верхній одяг, якщо стало жарко;

, зніміть верхній одяг, якщо стало жарко; Якщо є вода , не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками;

, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками; Якщо вам стало зле, сядьте на підлогу і витягніть ноги.

Що робити, якщо застрягли в ліфті

Економте енергію . Якщо у вас є мобільний телефон або ліхтарик, економте заряд батареї. Використовуйте світло тільки тоді, коли це необхідно.

. Якщо у вас є мобільний телефон або ліхтарик, економте заряд батареї. Використовуйте світло тільки тоді, коли це необхідно. Зберігайте сили. Доки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря – це допоможе легше дихати.

Як не потрапити у пастку в ліфті

Для того, щоб уникнути неприємної ситуації, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.

Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Що робити, якщо застрягли в ліфті

А також збережіть номер телефону гарячої лінії, яка обслуговує ліфт.

Набір безпеки, якщо застряг у ліфті

Крім того, варто звернутися до представників ОСББ, ЖЕКу, керуючих компаній та небайдужих мешканців з проханням підготувати і залишити пакунки чи набори безпеки для сусідів, яких відключення заскочили у кабіні й вони змушені очікувати на майстра, який відкриє двері.

Що робити, якщо застрягли в ліфті

Або ж можете підготувати бокс самостійно. До нього входить: запас їжі, яка не псується протягом тривалого часу, вода та пакети для сміття. Набір можна розширити, додавши розкладний стілець, ліхтарик, сухі та вологі серветки і навіть памперси для дорослих.

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