Що робити, якщо зникли електрика, вода чи газопостачання після ракетних ударів РФ: прості поради

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підготовувало поради, що робити українцям, якщо зникли електрика, вода чи газопостачання після ракетних обстрілів Росії.

Пам'ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення та газопостачання, опублікували на сайті Мінреінтеграції.

Як підготуватися та що робити в разі відключення електроенергії?

Придбайте все, що може стати в нагоді у випадку відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі.

Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, акумулятори та інші батареї.

Аварійна ситуація в електромережі: як діяти?

Вимкніть усі побутові електричні прилади, відімкніть із розеток.

В разі обриву чи провисання дротів в жодному разі не наближайтеся до них.

Як підготуватися на випадок відсутності газу?

Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.

Створіть запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.

Сплануйте варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Аварійна ситуація в газовій мережі: як діяти?

Перекрийте газовий вентиль у своєму будинку, допоможіть це зробити сусідам літнього віку.

Для приготування їжі в дворах використовуйте мангали, печі, буржуйки.

Категорично заборонено опалення квартир дров’яними котлами/буржуйками.

Що робити, коли зникло водопостачання?

Першочергово необхідно перекрити всі крани.

Запасіться питною водою з бюветів, колодязів, шахтних колодязів, пунктів розливу питної води.

Вживати та використовувати для приготування їжі рекомендують бутильовану питну воду, яка продається в магазинах.

В жодному разі не рекомендується вживати воду з відкритих водойм, її слід використовувати лише для технічних цілей.

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РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Російські військові цілеспрямовано цілять по об'єктах енергосистеми, щоб залишити людей без енергопостачання. Зокрема, окупанти 10 та 11 жовтня завдали масованого ракетного удару по Львівській області. 11 жовтня окупанти повторно обстріляли кілька підстанцій, частина з них - повністю знищена.

Напередодні Росія в різних містах України пошкодила обстрілами 11 важливих енергетичних інфраструктурних об'єктів. Станом на зараз електроенергію відновили.

Ракетний терор - це тактика "сирійського м'ясника" Суровікіна

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