Що робити з продуктами в холодильнику, якщо відключили світло — як їх зберегти

Через масовані російські атаки та відключення електроенергії по всій Україні, важливо розуміти, що робити з продуктами з холодильника, якщо раптово зникне світло. Розповідаємо як підготуватися до цього та зберегти харчові продукти в матеріалі ТСН.ua
Ситуація сьогодні склалася така, що електроенергію можуть відключити у будь-якому місті України на невизначений час.
Як підготуватись до можливого відключення електрики та що робити у разі вимкнення світла
Варто заздалегідь підготуватись до відключення електроенергії. Для цього фахівці радять:
- Встановити термометри для холодильника та для морозильної камери, щоб можна було стежити, коли підіймається температура, щоб почати виймати продукти. Якщо температура підніметься вище за +4 градуси, продукти потрібно буде вийняти.
- Для зберігання продуктів підготуйте пакети із замороженим гелем або іншим охолоджувачем, як то сухий або пакетований лід.
- Ще краще, якщо є така можливість, придбати портативний холодильник.
Що робити з продуктами з холодильника, коли відключили електрику
Після відключення електропостачання їжа може залишатися в холодильнику до чотирьох годин та 48 годин у повній морозильній камері та 24 години у наполовину заповненій морозильній камері. Для цього дверці холодильника та морозильної камери повинні бути закритими. Намагайтеся не відкривайте їх без крайньої потреби, а якщо робити це, то швидко.
Через чотири години, або і раніше, якщо температура всередині холодильника підвищилась більш ніж на +4 градусів, потрібно виймати продукти з холодильника.
Подовжити час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години, як мінімум до 2-х днів можна за допомогою сухого льоду. Його можна покласти на нижню полицю холодильника та на верхню полицю морозильної камери. Перед використанням сухого льоду варто прочитати інструкцію, як безпечно з ним поводитись.
Щоб продукти надалі не зіпсувалися, якщо не має можливості зберігати їх в холоді (наприклад, в портативному холодильнику чи взагалі на морозі) можна певними способами подовжити термін їх зберігання.
Як зберегти продукти без холодильника
- Після того, як продукти вийняли з холодильника, загортаємо їх в поліетиленовий пакет, обертаємо плівкою з бульбашками, потім ще папером та накриваємо, наприклад, ковдрою. Таким чином, можна буде ще деякий час зберегти холод.
- Для зберігання молока якнайдовше, його можна прокип'ятити або додати трохи соди. Довше простоїть молоко, якщо його у скляній банці поставити у відро з холодною водою та винести у прохолодне місце, наприклад, на балкон.
- Так само зберігається масло чи сметана — перекласти їх у скляну тару, занурити тару у холодну воду та прибрати у холодне місце. Воду міняємо щодня.
- Щоб зберегти ковбасу, сир, рибу, беремо натуральну тканину, змочуємо її в солоній воді, обертаємо в неї продукти, загортаємо їх в харчовий папір та кладемо у прохолодне місце.
- Яйця можуть зберігатися без холодильника при кімнатній температурі близько тижня. Щоб подовжити термін їх зберігання, можна помити їх у солоній воді, просушити та покласти в мішечок з рисом.
- М'ясо без холодильника не може зберігатися понад 3 днів. Щоб зберегти подовше, заморожене м'ясо можна перекласти в термопакет або термосумку, винести його на балкон, де температура вночі вже досить низька. Як варіант, м'ясо можна відварити в солоній воді, покласти в закриту тару і знову таки поставити в холодне місце. М'ясо буде довше зберігатися, якщо замочити його в 9% оцті.
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