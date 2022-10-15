Що робити з продуктами в холодильнику, якщо відключили світло — як їх зберегти

Через масовані російські атаки та відключення електроенергії по всій Україні, важливо розуміти, що робити з продуктами з холодильника, якщо раптово зникне світло. Розповідаємо як підготуватися до цього та зберегти харчові продукти в матеріалі ТСН.ua

Ситуація сьогодні склалася така, що електроенергію можуть відключити у будь-якому місті України на невизначений час.

Як підготуватись до можливого відключення електрики та що робити у разі вимкнення світла

Варто заздалегідь підготуватись до відключення електроенергії. Для цього фахівці радять:

Встановити термометри для холодильника та для морозильної камери, щоб можна було стежити, коли підіймається температура, щоб почати виймати продукти. Якщо температура підніметься вище за +4 градуси, продукти потрібно буде вийняти.

Для зберігання продуктів підготуйте пакети із замороженим гелем або іншим охолоджувачем, як то сухий або пакетований лід.

Ще краще, якщо є така можливість, придбати портативний холодильник.

Що робити з продуктами з холодильника, коли відключили електрику

Після відключення електропостачання їжа може залишатися в холодильнику до чотирьох годин та 48 годин у повній морозильній камері та 24 години у наполовину заповненій морозильній камері. Для цього дверці холодильника та морозильної камери повинні бути закритими. Намагайтеся не відкривайте їх без крайньої потреби, а якщо робити це, то швидко.

Через чотири години, або і раніше, якщо температура всередині холодильника підвищилась більш ніж на +4 градусів, потрібно виймати продукти з холодильника.

Подовжити час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години, як мінімум до 2-х днів можна за допомогою сухого льоду. Його можна покласти на нижню полицю холодильника та на верхню полицю морозильної камери. Перед використанням сухого льоду варто прочитати інструкцію, як безпечно з ним поводитись.

Щоб продукти надалі не зіпсувалися, якщо не має можливості зберігати їх в холоді (наприклад, в портативному холодильнику чи взагалі на морозі) можна певними способами подовжити термін їх зберігання.

Як зберегти продукти без холодильника

Після того, як продукти вийняли з холодильника, загортаємо їх в поліетиленовий пакет, обертаємо плівкою з бульбашками, потім ще папером та накриваємо, наприклад, ковдрою. Таким чином, можна буде ще деякий час зберегти холод.

Для зберігання молока якнайдовше, його можна прокип'ятити або додати трохи соди. Довше простоїть молоко, якщо його у скляній банці поставити у відро з холодною водою та винести у прохолодне місце, наприклад, на балкон.

Так само зберігається масло чи сметана — перекласти їх у скляну тару, занурити тару у холодну воду та прибрати у холодне місце. Воду міняємо щодня.

Щоб зберегти ковбасу, сир, рибу, беремо натуральну тканину, змочуємо її в солоній воді, обертаємо в неї продукти, загортаємо їх в харчовий папір та кладемо у прохолодне місце.

Яйця можуть зберігатися без холодильника при кімнатній температурі близько тижня. Щоб подовжити термін їх зберігання, можна помити їх у солоній воді, просушити та покласти в мішечок з рисом.

М'ясо без холодильника не може зберігатися понад 3 днів. Щоб зберегти подовше, заморожене м'ясо можна перекласти в термопакет або термосумку, винести його на балкон, де температура вночі вже досить низька. Як варіант, м'ясо можна відварити в солоній воді, покласти в закриту тару і знову таки поставити в холодне місце. М'ясо буде довше зберігатися, якщо замочити його в 9% оцті.

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