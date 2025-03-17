Що робитимуть чоловіки після війни – залишаться чи виїдуть: міністр єдності пояснив

Він закликав не перебільшувати масштаби цього явища та наголосив, що уряд працює над вирішенням питання кадрового дефіциту.

Міністр єдності Олександр Чернишов заявив, що після завершення війни деякі українські чоловіки можуть вирішити виїхати за кордон, щоб возз’єднатися з родинами. Водночас він закликав не перебільшувати масштаби цього явища та наголосив, що уряд працює над вирішенням питання кадрового дефіциту.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

Очільник відомства також прокоментував ініціативу щодо надання бронювання чоловікам, які повертаються з-за кордону для роботи на підприємствах критичної промисловості. Він підкреслив, що така можливість вже існує і для тих, хто перебуває в Україні.

"У нас є дефіцит робочих кадрів. Більшість критичних індустрій надають бронювання. Це стосується як чоловіків, які перебувають в Україні, так і тих, хто вирішить повернутися. Додаткових умов для українців за кордоном не існує. Якщо ти йдеш працювати на підприємство оборонного комплексу, твій контракт, швидше за все, передбачатиме бронювання або відстрочку", – пояснив Чернишов.

Раніше ми писали, що Україна стикається з демографічною кризою, спричиненою війною, еміграцією та низькою народжуваністю. Повномасштабна агресія Росії забрала життя десятків тисяч цивільних і військових, а ще близько 5 мільйонів українців були змушені шукати прихисток за кордоном. Ще стільки ж мешкають на тимчасово окупованих територіях.