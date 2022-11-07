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Що робити, якщо довго немає світла та тепла у домівці: рекомендації МВС

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Що робити, якщо довго немає світла та тепла у домівці: рекомендації МВС

Зокрема, МВС радить створити запаси харчів тривалого зберігання та води.

В МВС дали рекомендації українцям, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

Про це інформує пресслужба міністерства.

Рекомендується:

  • відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замкнули та не виникла пожежа;
  • використовувати найпростіші джерела освітлення - ліхтарі, свічки тощо;
  • не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути - це небезпечно для життя;
  • не відкривати холодильник або морозильник без необхідності: так продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів.

Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж 2 дні?

  • Щоб зберегти тепло, герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері.
  • Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші.
  • Використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів.
  • Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо.
  • Створіть запаси води та забезпечте її зберігання, а також дізнайтеся про місця де її можна взяти.
  • Питну воду зберігайте у закритих місткостях.

Найскладніша зима

Попередній керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко попереджав, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення. 

Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.

Видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту. 

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них

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Дата публікації
Перегляди
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