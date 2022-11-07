Що робити, якщо довго немає світла та тепла у домівці: рекомендації МВС

В МВС дали рекомендації українцям, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

Про це інформує пресслужба міністерства.

Найскладніша зима

Попередній керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко попереджав, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.

Видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них

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