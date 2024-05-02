Що Росія принесла жителям окупованого Сєвєродонецька: красномовне відео з міста

Так, в окупованому Сєвєродонецьку людям роздають їжу на тлі будівлі з вибитими вікнами. У такий спосіб, вочевидь, РФ "підійняла жителів Донбасу з колін".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Як Росія "підійняла з колін" жителів окупованого Сєвєродонецька

"Сєвєродонецьк, окупація, 2024 рік. Напівзруйноване "звільнене" місто вже ось як два роки ковтає сморід "рускава міра". Як у концтаборі тут суворо встановлено графік спеціальних "роздач": нещасним старим, що вишикувалися в довгі черги, подають кашу з ковбасою на тлі споруди з вибитими вікнами. Це і є Росія, котра підняла з колін жителів Донбасу", – написав він.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Гірник на Донеччині.

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