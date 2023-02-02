Що сіяти на розсаду в лютому, щоб отримати хороший урожай

Весна для дачників та городників починається ще взимку. Адже саме в цей час сіють розсаду. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що сіяти в лютому.

Для південних регіонів України або за умови добре обладнаної теплиці, яка опалюється, вже в лютому можна сіяти розсаду баклажан. Тим, хто живе в північних регіонах, краще цю роботу відкласти до початку березня.

Що сіяти в лютому на розсаду

В лютому рекомендується висівати розсаду тих культур, які відрізняються своїми особливостями розвитку. Наприкінці зими можна сіяти такі типи рослин:

ті, які люблять тепло, але мають довгий період вегетації;

багаторічні, що відрізняються тривалим терміном формування бульб;

ті, що довго сходять;

однорічні овочі, які відрізняються довготривалим вегетативним періодом.

Розсаду у лютому варто сіяти в попередньо підготовлений ґрунт. Заздалегідь землю вносять у приміщення, яке добре опалюється, щоб вона прогрілася. Перед висіванням бажано насіння обробити протигрибковим розчином.

Перелік культур, які можна сіяти наприкінці зими

Лютнева розсада має свої тонкощі, тому не варто просто сіяти все насіння, яке знайдеться в магазинах. В лютому найкраще висівати розсаду пізньостиглих та повільно зростаючих культур, які мають тривалий термін вегетації. Тому в лютому варто посіяти:

баклажани — культура полюбляє тепло, тому її потрібно вирощувати у приміщенні за температури +25-30 градусів. Сходить насіння на 7-14 день. Якщо вирощувати розсаду у відкритому ґрунті, тоді пізніше на 10 днів;

солодкий перець — розсада довго сходить і полюбляє тепло (+25-30 градусів). У відкритий ґрунт після сходження її можна висаджувати не раніше, ніж на 60-80 день;

цибуля-порей — вередлива культура, тому її рекомендовано вирощувати на розсаду до початку березня. Тільки тоді вона зможе пережити повторні заморозки. В ґрунт розсаду переносять на 60 день, орієнтовно до 10 травня;

селера — має високу чутливість до зміни ґрунту, тому її пересаджують лише в середині травня, сходить розсада на 70-80 день після висівання, тому обов'язково посіяти її потрібно до 20-х чисел лютого;

томати — ранні сорти висівають до 20-х чисел останнього зимового місяця, висівати краще густо, тому що ця культура відрізняється низьким відсотком сходження. Після того, як з'являться перші листочки потрібно стежити, щоб не було різких перепадів температур вдень та вночі;

картопля — в останній декаді лютого висівають елітні сорти. Насіння потрібно попередньо проростити, а саджанці пересадити на 25 день. Температура повітря повинна бути не нижче +24 градусів. Також важливе хороше освітлення в приміщенні.

Як доглядати за розсадою в лютому

Висіваючи розсаду в лютому, потрібно також готуватися до правильного догляду за нею. Адже наприкінці зими культури страждають від нестачі сонячного проміння і низьких температур.

Що важливо:

Контролювати, щоб рослини не надто сильно витягувалися. Таке часто відбувається через неякісне освітлення. Не варто нахиляти лампи надто низько над розсадою. Також варто звернути увагу на особливості різних культур. Наприклад, томати полюбляють 17-годинний світлий день, а баклажани і солодкий перець — 13-годинний. Також для кожного окремого овоча повинна бути різна температура. Частина не зможе рости, якщо в приміщенні буде 15 градусів тепла. Особливо важко в такому середовищі рослинам, які люблять високу температуру повітря. Стежити за станом розсади. Саме в ранній період часто з'являються різноманітні хвороби, наприклад, чорна ніжка.

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