Що стало причиною конфлікту між Зеленським та Масляковим: у Мережі пригадали

За словами Зеленського, Масляков запропонував йому залишитись у Москві редактором КВК.

Президент України, а тоді ще відомий комік, капітан та засновник команди КВК "Квартал 95" Володимир Зеленський мав конфлікт із засновников та ведучим КВК Олександром Масляковим.

Про це Зеленський сам розповідав в інтервʼю журналістові Дмитру Гордону у 2018 році, задовго до президентських виборів. Ми вирішили нагадати цю заяву.

Зеленський тоді сказав, що КВК став для нього потужним імпульсом у житті.

"(Конфлікт виник – Ред.) по причині командності. Я завжди поважав КВК в цілому, тому що він нам дуже сильно дав поштовх, крок у майбутнє. Я завжди вдячний тим, хто мені щось дав. Я вдячний як батькам, Кривому Рогу, так і КВК", – говорив тоді майбутній президент України.

За словами президента, Масляков запропонував йому залишитись у Москві редактором КВК, а команду розпустити.

"Ну, для мене це взагалі болюче питання: що таке розпустити друзів? Це що, раби? Після цього я був відданий "анафемі", – пригадав Зеленський.

Тому він відмовився від роботи у Москві і разом з колегами по "Кварталу" повернувся до Києва, де заснував шоу "Вечірній квартал".

Нагадаємо, що ведучий та президент КВК (рос. - КВН) Олександр Масляков помер 8 вересня. Він відомий своєю проросійською позицією і відкрито підтримував агресію РФ проти України.

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