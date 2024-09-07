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Що сталося з виплатами для ЗСУ: пояснення нардепа

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Є необхідність збільшити бюджет.

У держбюджеті закінчилися гроші для виплат ЗСУ. Річ у тім, що кошти на зарплати та "бойові" військовим закладалися лише до вересня.

Про це "КИЇВ24" розповів народний депутат України, голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.

"Найбільш вірогідна причина: були очікування, що до вересня місяця буде деескалація, і ЗСУ не потребуватимуть таких високих видатків, як зараз. По суті на 2024 рік кошти були закладені до вересня. Зараз вони закінчилися, і є необхідність збільшити бюджет на 500 млрд грн, щоб покрити необхідні видатки для ЗСУ", - пояснив Крулько.

Також частина коштів, додає він, піде на закупівлю зброї за підписаними раніше контрактами.

Раніше економісти окреслили головні цілі для України на 2024 рік. І головне завдання – не економічне.

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