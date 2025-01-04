Що стане темою обговорення наступного засідання у форматі "Рамштайн": Зеленський повідомив деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в "Рамштайні", яка відбудеться у четвер, 9 січня.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні до українців 4 січня.

"Зараз уже готуємось до зустрічі в "Рамштайні": на цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати", – повідомив він.

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Зеленський зазначив, що життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати.

"Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і допомагають нам із розвитком повітряного щита", – резюмував президент.

Раніше Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини наступного тижня.