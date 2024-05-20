Що таке "анкета добровольця" у ТЦК і чи обов'язково її підписувати: відповідь юристки

Юристка радить всім чоловікам дивитися, що вони підписують.

Юристка Надія Шуляк розповіла, що інколи деякі ТЦК можуть "підсунути" військовозобов'язаному на підпис анкету добровольця.

Чи обов'язково її підписувати, Шуляк розповіла для видання Новини.LIVE.

Документи, які треба підписувати:

військові облікові документи,

анкетування для особової справи,

заяви для видачі військового документу.

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"Уважно дивіться, що ви підписуєте. Ось дзвонить мені клієнт і каже: "Мені тут дали ще якусь анкетку. Я говорю: "яку анкету?", він читає: "Анкета добровольця на проходження військової служби". І я кажу: "Це ми не підписуємо, якщо не маємо наміру нести військову службу. Будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, підписувати не потрібно", – зазначає Надія Шуляк.

Раніше адвокат розповів,в яких випадках військовозобов'язаних будуть затримувати і доставляти до ТЦК силоміць.

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