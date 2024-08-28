Що таке електронне бронювання співробітників і як воно працює під час мобілізації: пояснення

В Україні запровадили новий сервіс електронного бронювання працівників, який суттєво спрощує процес бронювання військовозобов'язаних працівників на підприємствах.

Завдяки інструменту електронного бронювання керівники критично важливих підприємств та тих, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть швидко та зручно бронювати своїх співробітників через портал "Дія".

Що таке електронне бронювання і як це працює — читайте на ТСН.ua.

Основна мета запровадження електронного бронювання через портал "Дія" — зробити процес максимально швидким, автоматизованим і зручним, скоротивши час очікування для підприємств і співробітників. Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко, попереднє тестування показало, що бронювання працівника через "Дію" можна здійснити за годину, а іноді й за 15 хвилин.

Як працює електронне бронювання

Процедура бронювання на порталі "Дія" проста і складається з кількох етапів:

Подання заяви: керівник підприємства, що має право на бронювання, заходить на портал "Дія" і подає списки військовозобов’язаних співробітників. Заява засвідчується електронним підписом керівника. Автоматична перевірка даних: система автоматично перевіряє, чи працівник офіційно працевлаштований і чи є його дані в реєстрі "Оберіг". Розгляд заяви: протягом доби керівник отримує сповіщення про результат розгляду заявки. Підтвердження бронювання: у разі позитивного рішення інформація про бронювання з’являється в застосунку "Резерв+", і працівник вважається заброньованим. Витяг про бронювання можна завантажити на порталі ""Дія"" або роздрукувати за потреби.

Переваги електронного бронювання

Електронне бронювання значно спрощує процес для підприємств та знижує навантаження на міністерства, що раніше займалися цим вручну. Завдяки автоматизації процесу усувається людський фактор, зменшується ймовірність помилок, а сам процес стає швидким і прозорим.

Як підкреслив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, електронне бронювання усуває необхідність у зборі документів та походах до держорганів. Всі дані перевіряються автоматично, а керівник у режимі реального часу може дізнатися про статус бронювання своїх працівників.

Від часу запуску сервісу електронного бронювання, він вже встиг показати значний попит серед підприємств. За перший тиждень роботи сервісу було заброньовано 55 тисяч працівників, а лише за першу добу — 15 тисяч осіб.

Найбільша кількість заброньованих працівників була в Києві та Київській області (20 тисяч), Львівській області (понад 6 тисяч), Дніпропетровській області (майже 6 тисяч), Одеській області (понад 2 тисячі) та Закарпатській області (понад 1 тисячу).

Як обрати механізм бронювання

Підприємства можуть вибрати один із двох механізмів бронювання працівників:

Електронне бронювання через портал ""Дія"".

Бронювання за списками, які погоджуються з Міністерством оборони, а рішення ухвалюється Міністерством економіки.

Обидва механізми мають однакову вагу, але перший є більш зручним та оперативним.

Читайте також: