Що таке сильна позиція перед переговорами: Тарас Чмут про майбутні сценарії

Директор одного із найбільших волонтерських фондів "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут пояснив, що розуміє під виразом "сильна позиція України на переговорах".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

"Сильна позиція – це не 50 кілометрів звільненої території. Це не три посадки, які хтось взяв або втратив", – каже Чмут.

На його думку, сильна позиція – це стратегічна ініціатива на полі бою. І вона зараз за росіянами.

"Сильна позиція – це вибити з Криму Чорноморський флот РФ, знищений Кримський міст і перекрита логістика. Сильна позиція – це Україна без енергетики, або Росія без енергетики. Це знищена стратегічна авіація. Список далі можна продовжувати. І ми маємо шукати те, чого можемо досягнути, і туди вкладати максимальний ресурс. Тому ми (Фонд "Повернись живим" – Ред.) багато працюємо з ГУР. Тому ми не так багато, але працюємо з СБУ, працюємо з іншими окремими відомствами. Бо це те, що впливає на війну", – пояснив волонтер.

На питання журналіста, чи встигає Україна отримати цю сильну позицію в 2024 році, Чмут погодився з тезою керівника ГУР Кирила Буданова, що Україна "вибилася з графіка".

"Не все втрачено. Я не песиміст. Я тут (в Україні – Ред.). Я вірю, що це все – не дарма. Наша робота – це життя, яким ми живем", – сказав він.

За словами Чмута, наразі жодна зі сторін не має достатнього ресурсу для досягнення стратегічної переваги на полі бою.

"Росіяни дуже важко, з величезними втратами беруть наші посадки, села і міста. Чи це – той результат, який вони собі ставили, коли планували цю війну. Навряд. Чи здатні вони так за 10 років дійти до Дніпра. Так, здатні. Але що тоді залишиться від російської армії і від Росії. Їм важко. Зараз війна йде на виснаження. Хто перший здасться, той і програв. Дуже складно прогнозувати майбутнє. Дуже багато чинників. Якщо наш план – сподіватися, що в Росії щось трапиться – це така собі історія", – зазначив волонтер.

Тому він закликав готуватися до реальних і реально-песимістичних сценаріїв.

Раніше Тарас Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет. Також він розповів, чи стає росіянам важче наступати.

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