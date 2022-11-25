Що таке снігозатримання на городі: як його провести і для чого воно потрібне

Снігозатримання — чудова можливість безкоштовно захистити рослини на городі від морозів та підкормити ґрунт. Для чого воно потрібне і як його правильно проводити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Снігозатримання проводиться для накопичення снігу на городі та вилучення з нього корисних властивостей для ґрунту. Городники знають, що сніг взимку корисний для озимих рослин. Крім того, це безкоштовний спосіб підживити город. Існує чимало способів, як затримати сніг на полях та городах.

Навіщо проводити снігозатримання: плюси

Основними плюсами процедури можна назвати:

Сніг захистить ґрунт від підмерзання, морозного повітря, вітру та ерозії.

Завдяки снігозатриманню можна наситити землю вологою, що підвищить врожайність ділянки (тала вода містить такі корисні для городу речовини як фосфор, азот тощо).

Шар снігу допомагає підвищити температуру ґрунту, а тому озимі рослини точно успішно перезимують, а навесні раніше розпустяться.

Коріння молодих рослин, квітів та кущів захищене від морозу.

Під покривом снігу в теплому ґрунті краще розмножуються дощові черв'яки.

Найкращі способи, щоб затримати сніг на городі

Якщо ви висадили на зиму сидерати, тоді більше нічого вам робити і не доведеться. Ці рослини — природні затримувачі снігу. Якщо вони ростуть на ділянці, сніг сходить з неї набагато довше.

Якщо ж сидератів ви не висаджували, можна скористатися іншими способами:

на краях ділянки ставлять заслін з будь-яких підручних матеріалів (аркуші картону, шифер, дошки, фанера), щоб сніг не роздувало вітром;

навколо молодих кущів, троянд, невеликих дерев можна згребти сніг в кучі, щоб утворилися пагорби. Вони будуть танути довше, ніж звичайний шар снігу. Не варто утрамбовувати сніг надто щільно, щоб залишити корінню доступ до свіжого повітря. Найкраще підходить цей спосіб для ожини, смородини, суниць, аґрусу. А ось слива і вишня пагорбів зі снігу не люблять.

природні перешкоди для вимивання снігу також підходять. Розкладіть на ділянці предмети, які можуть затримати сніг — сухі гілки, хвою, стебла кукурудзи тощо.

на неопалювану теплицю сніг можна накидати лопатою.

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