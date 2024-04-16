Що таке статус "дитина, яка постраждала від війни": як оформити його 2024 року

2024 року статус "дитина війни" може отримати будь-яка неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій, подавши заяву та перелік документів.

Діти в Україні, які постраждали від збройних конфліктів та воєнних дій, можуть отримати спеціальний статус "дитина війни". Цей порядок регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 5 квітня 2017 року (був змінений в червні 2023 року).

Хто має право отримати статус "дитина війни"

Відповідний статус надається тоді, коли дитина:

отримала каліцтво, контузію чи поранення;

зазнала сексуального чи фізичного насильства;

була викрадена і незаконно вивезена за межі країни;

залучалася до участі у діях збройних чи воєнізованих формувань ворога;

незаконно утримувалася (зокрема, у полоні);

зазнала психічного насильства.

Право на статус "діти війни" мають також ті неповнолітні особи, які під час воєнних дій перебували безпосередньо в зоні бойових дій чи були постійними жителями територій, де велися постійні бойові дії, чиї батьки були військовослужбовцями і загинули під час виконання свого службового обов'язку (та мають відповідні документи для підтвердження).

Для отримання статусу може бути одна чи кілька (всі обставини), але під час його надання визначається саме та обставина, яка мала найбільший негативний вплив на дитину.

Як оформити статус "дитина війни" 2024 року

Статус "дитина війни" надається органом опіки та піклування за місцем фактичного проживання або перебування дитини (якщо вона є ВПО), за місцем звернення чи за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Подавати документи і заяву має право:

законний представник дитини;

від 14 років сама дитина;

будь-які родичі дитини (в тому числі повнолітні брати чи сестри, вітчим або мачуха, тітка чи дядько тощо);

представник органу опіки та піклування (якщо дитина переміщується без батьків чи представників, які їх замінюють).

Оформити статус "дитина війни": перелік документів

Насамперед, подається заява про надання статусу до служби у справах дітей. Разом з нею подається згода на оброблення персональних даних та копії таких документів:

свідоцтво про народження дитини чи будь-який інший документ, який посвідчує її особу;

документ, який посвідчує особу людини, що подала заяву;

документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини чи родинні стосунки з заявником;

довідка про те, що дитина була взята на облік ВПО (за наявності);

паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності);

витяг з реєстру територіальної громади (за наявності).

Додатково потрібно подати документи, які можуть підтвердити обставини, що необхідні для отримання статусу "дитина війни". Це можуть бути медичні документи, заяви про вчинення правопорушень щодо дитини, висновки експертиз, матеріали кримінальних проваджень тощо.

Рішення про надання чи відмову надання статусу "дитина війни" розглядається протягом 30 календарних днів. Відмову можна оскаржити у суді.

Що дає статус "дитина війни" 2024 року

Пільги від держави дитина з таким статусом згідно з законодавством не отримує. Всі "діти війни" 2024 і більш ранніх років можуть розраховувати на соціальні пільги від місцевих органів влади. Тут все залежить від позиції окремих громад.

Однак у майбутньому такі діти зможуть очікувати щорічну грошову допомогу на оздоровлення, підтримку в отриманні освіти чи компенсацію витрат на психологічну допомогу.