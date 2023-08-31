"Що ти хочеш, сексу?": детальне відео, як розгортався конфлікт між патрульними та загиблим у Дніпрі

"Схеми" отримали розширене відео з нагрудних камер поліцейських у Дніпрі, на якому видно, як розгортася конфлікт між патрульними та чоловіком і жінкою із "Ягуаг".

Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин. На ньому видно, як хамовито поводилися чоловік та його супитниця.

Варто додати, що на відео, опублікованому патрульною поліцією, видно, що водій легковика попередньо Джумбері Сілогава порушив правила дорожнього руху. Він із крайньої лівої смуги автомобіль повернув праворуч, на проспект Мазепи.

Як розпочинався конфлікт

Із перших секунд стає відомо, що патрульні зупинили машину, пояснили причину і попросили водійське посвідчення водія. Жінка робить вигляд, що вона, яка на момент зупинки була за кермом (попередньо за кермом був чоловік) зробила вигляд, що не знала, що так не можна було проїжджати. Тоді патрульна попереджає, що вона має не одне порушення і у спокійній манері просить надати документи для перевірки. У цей момент підходить чоловік, розмовляє із патрульниими та просить жінку закрити двері машини.

Джумбері ще раз запитує причину зупинки. Патрульна відходить, оглядає авто, тоді знову підходить до напарника. Патрульна сказала, що будуть розмовляти із водієм, а не пасажиром авто. У цей час на відео видно, як жінка витягує руку із сигаретою через вікно. Тоді у конфлікт втручається жінка і щось незадоволено пояснює.

"По-вашому було по-людстки підрізати бус і проїхати на червоний", - запитує патрульна. Тоді чоловік запитує, де той бус, який вони підрізали. "А грамоту я тобі покажу", - каже Джумбері. На що патрульна поліцейська говорить, що може йому показати свої грамоти. Це явно не сподобалося чоловіку і він починає нецензурно лаятися на адресу патрульної. Вона просить чоловіка змінити тон розмови.

Дивіться відео з бодікамер поліцейських (відео 18+, присутня ненормативна лексика):

Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували розширене відео з бодікамер поліцейських

"А що ти хочеш від мене? Сексу, я тобі не дам"

"Якого х*я ти мене зупинила?", - агресивно каже Джумбері. - А що ти хочеш від мене? Сексу, я тобі не дам. У мене є жінка та двоє дітей".

Патрульна просить його, згідно із 36 статею, відійти на 20 метрів. Патрульна пояснює, що до нього вони не мають жодних претензцій, бо він - пасажир (на момент зупинки авто - ред.).

"Буль ласка, відійдіть на 20 метрів. Це законна поліцейська вимога. Якщо ви відмовляєтеся це виконувати, вас буде затримано", - попереджає його патрульна.

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Джумбері погрожує патрульній

У відповідь чоловік почав погрожувати патрульній своїх адвокатом.

"Тобі буде п*зда. Ти поняла. Я викличу адвоката", - говорить хамовито Джумбері і, ймовірно, він когось набирає та розповідає про ситуацію.

Тоді у конфлікт знову вступає його супутниця. Патрульна обурена поведінкою чоловіка.

"Він каже, що мені п*зда. Це нормально? У мене все фіксується на бодікамеру. У суді ви будете самі пояснювати", - звертається вона до жінка.

Джумбері просить показаи йому відео, де його машина порушила ПДР. У розмову вступає патрульний, який відповідає, що покаже, але не йому, а водію - жінці.

Затримання водія

Чоловік далі відмовляється спілкуватися із правоохоронцями і збирається їхати. Він каже жінці: "Включай задню швидкість. Поїхали" і йде сідати у машину. Тоді патрульна закликає водія залишитися на місці. У цей момент патрульний відкриває двері машини і говорить, що водій затриманий. Жінка починає кричати і заявляє, що вона нібито вагітна.

Патрульна робить останнє попередження, щоб жінка вийшла із авто за непокору поліцейським.

"Вийдіть із машини, ви затримані", - каже патрульний. Жінка все одно відмовляєтсья виходити із авто. Відбувається штовханина між поліцейськими та водійкою.

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Поліцейський стріляє у чоловіка

"На живіт, законна вимога поліцейський", - пояснює патрульна. Жінка кричить, що їй боляче, та ногами штовхається. Тоді у штовханину вступається чоловік, патрульний попереджує його не підходити, але він відмовляється. Жінка погрожує, що вони викличуть поліцейських.

На відео зафіксовано, як патрульна падає, чути звуки, як під час бійки, після того чути постріли.

Стрілянина із поліцейським у Дніпрі. ФОТО: скрин

Нагадаємо, поліція показала відео з бодікамер, як все відбувалося перед стріляниною у Дніпрі.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.

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