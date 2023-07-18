Що Україна може отримати від чергового "Рамштайну": відповідь Подоляка

Так, нам необхідно кілька ключових інструментів в питанні озброєння. Про них говоритимуть, зокрема, на "Рамштайні".

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Ключові потреби України

Як зауважив Подоляк, сьогодні ЗСУ вкрай потрібні:

далекобійні ракети;

спеціальні засоби для розмінування;

додаткові елементи ППО та ПРО;

бронетехніка;

снаряди різної потужності;

авіація, зокрема F-16.

"Ось "Рамштайн", власне, на це заточений. Дуже практичні речі", – підкреслив радник голови ОП.

Відзначимо, в Офісі Президента анонсували хороші новини для українців. За словами голови ОП Андрія Єрмака, невдовзі очікуються важливі рішення.

"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", – підкреслив він.

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