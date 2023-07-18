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Що Україна може отримати від чергового "Рамштайну": відповідь Подоляка

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Час на прочитання
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Що Україна може отримати від чергового "Рамштайну": відповідь Подоляка

Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ може бути серією декількох розтягнутих у часі подій / Скриншот

Україна продовжує чинити потужний опір російській агресії.

Так, нам необхідно кілька ключових інструментів в питанні озброєння. Про них говоритимуть, зокрема, на "Рамштайні".

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Ключові потреби України

Як зауважив Подоляк, сьогодні ЗСУ вкрай потрібні:

  • далекобійні ракети;
  • спеціальні засоби для розмінування;
  • додаткові елементи ППО та ПРО;
  • бронетехніка;
  • снаряди різної потужності;
  • авіація, зокрема F-16.

"Ось "Рамштайн", власне, на це заточений. Дуже практичні речі", – підкреслив радник голови ОП.

Відзначимо, в Офісі Президента анонсували хороші новини для українців. За словами голови ОП Андрія Єрмака, невдовзі очікуються важливі рішення.

"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", – підкреслив він.

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Дата публікації
Перегляди
1014
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