Що Україна може отримати від чергового "Рамштайну": відповідь Подоляка

Україна продовжує чинити потужний опір російській агресії.
Так, нам необхідно кілька ключових інструментів в питанні озброєння. Про них говоритимуть, зокрема, на "Рамштайні".
Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Ключові потреби України
Як зауважив Подоляк, сьогодні ЗСУ вкрай потрібні:
- далекобійні ракети;
- спеціальні засоби для розмінування;
- додаткові елементи ППО та ПРО;
- бронетехніка;
- снаряди різної потужності;
- авіація, зокрема F-16.
"Ось "Рамштайн", власне, на це заточений. Дуже практичні речі", – підкреслив радник голови ОП.
Відзначимо, в Офісі Президента анонсували хороші новини для українців. За словами голови ОП Андрія Єрмака, невдовзі очікуються важливі рішення.
"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", – підкреслив він.
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