Що українці вважатимуть перемогою над Росією: результати соцопитування

Опитування показало, що є для українців перемогою у війні з РФ. Думки громадян розділилися.

85% опитаних українців вірять у перемогу нашої держави у війні з Росією.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Так, у пермогу вірять 78% жителів Сходу країни і 88,5% жителів Західного регіону). Не вірять — 8,5% (від 5,5% на Заході до 13% на Сході країни).

Що таке перемога

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 27% вважатимуть перемогою знищення армії РФ та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

13% вважають перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.

Ще 7% називатимуть перемогою вигнання загарбників з усієї території України, окрім окупованого Криму.

4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Коли настане перемога

20% опитаних вважають, що перемога відбудеться до кінця цього року.

Зауважимо, що у лютому–березні 2023р. 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р.

40% опитаних вважають, що перемога настане через 1–2 роки (у лютому–березні 2023р. — 26%).

опитаних вважають, що перемога настане (у лютому–березні 2023р. — 26%). Від 3 до 5 років — відповідно 14% .

— відповідно . Понад 5 років — відповідно 3% .

— відповідно . Перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" — відповідно 1%.

Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (22%).

Раніше українці назвали найбільш реалістичний варіант, як повинна закінчитися війна.

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