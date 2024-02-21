Що українці вважатимуть перемогою над Росією: результати соцопитування

Опитування показало, що є для українців перемогою у війні з РФ. Думки громадян розділилися.
85% опитаних українців вірять у перемогу нашої держави у війні з Росією.
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Так, у пермогу вірять 78% жителів Сходу країни і 88,5% жителів Західного регіону). Не вірять — 8,5% (від 5,5% на Заході до 13% на Сході країни).
Що таке перемога
Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Ще 27% вважатимуть перемогою знищення армії РФ та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.
13% вважають перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.
Ще 7% називатимуть перемогою вигнання загарбників з усієї території України, окрім окупованого Криму.
4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
Коли настане перемога
20% опитаних вважають, що перемога відбудеться до кінця цього року.
Зауважимо, що у лютому–березні 2023р. 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р.
- 40% опитаних вважають, що перемога настане через 1–2 роки (у лютому–березні 2023р. — 26%).
- Від 3 до 5 років — відповідно 14%.
- Понад 5 років — відповідно 3%.
- Перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" — відповідно 1%.
Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (22%).
Раніше українці назвали найбільш реалістичний варіант, як повинна закінчитися війна.
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