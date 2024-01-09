Що Україні потрібно для нового контрнаступу: військовий аналітик пояснив

Як мінімум, потрібна велика кількість далекобійних ракет - хоча б 700 боєголовок класу ATACMS.

Україні для нового ефективного контрнаступу потрібно щонайменше 180 військових літаків та ракетно-бомбове обладнання.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"У моєму розумінні, витончена стратегія – це поєднання чотирьох класів зброї у великій кількості... Це достатня кількість авіації, 61 машина – дуже добре, але нам щонайменше три авіаційні полки... 180 (літаків) треба точно. Достатня кількість ракето-бомбового навантаження до них, тобто не одиниці, не по штучно, а тисячі тонн”, - наголосив військовий аналітик.

Крім того, потрібна велика кількість далекобійних ракет - хоча б 700 боєголовок класу ATACMS.

“Також велика кількість засобів радіо-електронної боротьби, особливо окопного типу. І звичайно, дронів, дронів і ще раз дронів. І ці чотири аспекти ще треба помножити на велику кількість класичних боєприпасів. От якби в достатній кількості цього всього з'явилося, тоді дійсно буквально за кілька місяців можна пришвидшити перебіг війни та щонайменше вийти до північного Приазов’я”, - наголосив Петро Черник.

Нагадаємо, що РФ модернізує ракети Х-22 касетною бойовою частиною.

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