Що Україні треба для перемоги та чи можливі перемовини з Росією: генерал Павлюк дав вичерпну відповідь

Зараз Україна націлена замінити військові частини, які втратили свій потенціал та відновити їх.

Для того, аби Україні перемогти у війні, нам потрібно мати сильні, підготовлені та навчені резерви.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Щоб перемогти в цій війні, нам потрібно мати сильні резерви, підготовлені резерви, навчені резерви. Тільки перемагає той, хто зумів зберегти свої війська і зумів правильно їх використати в слушний для цього час. І ми зараз робимо все, щоб максимально зберегти своїх хлопців, свої військові частини, тому що Росія має необмежений ресурс людський... Зараз робота націлена: максимально вивести військові частини, які втратили свій потенціал, відновити їх і мати ударне угрупування, яке зможе виконати завдання, яке стоїть перед нами на майбутнє. А це завдання – звільнити нашу землю від окупанта”, - наголосив Олександр Павлюк.

Він також додав, що якби не хотілося різним країнам посадити Україну за стіл перемовин з РФ, проте у нас одне завдання - звільнити від окупантів територію.

“Все решта – це просто відкладання війни на декілька років”, - підкреслив Павлюк.

Нагадаємо, що Зеленський після замаху РФ з'явився на публіці і прокоментував ракетний удар по Одесі.

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