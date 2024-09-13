Що Україні зараз потрібно найбільше для ефективної протидії росіянам: Зеленський дав чітку відповідь

Patriot, NASAMS, IRIS-T або інші системи — усі працюють і бажано, щоб вони працювали з ракетами. Ракет постійно недостатньо, наголосив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні зараз потрібно найбільше для ефективної протидії росіянам.

Про це Володимир Зеленський розповів у розмові з журналістом Фарідом Закарією під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Я не думаю, що дуже все змінилося на війні. І, на жаль, ми не змогли побороти цей дефіцит, який залежить від імпорту, від допомоги наших партнерів. Це стосується артилерії 155-го калібру. Так, ми почали виробляти, але для повномасштабної війни цього замало. Ви бачите, що навіть обсягів виробництва всієї Європи недостатньо, щоб закрити цю дірку для такої великої сухопутної війни. Тому 155-й калібр. Зараз ми бачимо складнощі з дронами, FPV тощо, які в якийсь момент були паралельно, були нам великою допомогою, коли був дефіцит з артилерією. Ми можемо також говорити про 122-й, 152-й калібр…", – зазначив він.

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Президент також звернув увагу на протиповітряну оборону.

"Тут сказали, що в нас чотири Patriot. Так, я не можу казати скільки, але я б так сказав, що їх недостатньо, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація. І тут, дякувати Богу, і нашим командам, і нашим партнерам. Patriot, NASAMS, IRIS-T або інші наші системи, вони всі працюють і бажано, щоб вони працювали з ракетами. Ракет постійно недостатньо", – наголосив він.

Зеленський також розповів, як українським воїнам ППО доводиться економити.

"Знаєте, такий приклад, як працюють наші ППОшники, наші фахівці, які великі молодці. Бажано дві ракети на ціль, а вони – знаєте, як українці – краще одну. Може, не доведеться, але це факт. В цьому гуморі і трагедія, тому що у них просто недостатньо цих ракет. Ось вам і вся економія, і на це треба звертати увагу", – сказав президент.

Очільник держави також зауважив, що ATACMS у тому вигляді, який є сьогодні, Україні ні до чого, і пояснив причину.

"Для чого ATACMS? ATACMS у тому вигляді, який є у нас сьогодні, ні до чого, якщо ти не можеш їх використовувати по їхніх (російських – ред.) військових базах, або по їхніх майданчиках, де є гелікоптери, або по їхніх військових аеродромах, де є літаки – ні до чого. Якщо у ATACMS велике обмеження по застосуванню ракет, тому що їх мало, на жаль, це не працює. І це факт", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, і сказав, що все йде за українським планом.

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