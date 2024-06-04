Що в Україні вигідніше зараз - продавати чи купувати валюту: есперти пояснили

У травні був тренд на купівлю українцями валютної готівки. Попит на неї зріс на понад чотири відсотки.

В Україні у травні попит серед українців на купівлю валюти зріс більше, ніж на чотири відсотки. Водночас продаж впав на понад п’ять відсотків.

Про це пише ТСН.ua з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

"У травні банки знизили дохідність по короткострокових депозитах у середньому до 12-12,5% відсотків, максимальна дохідність - 14%. Якщо надалі долар подешевшає до 40,7 грн, залишаємось з депозитами у гривні. Якщо ні, то через два місяці, можливо, готівковий долар буде вигіднішим за умови його інвестування у валютні сертифікати з доходом до 3,5% річних", - пояснив фінансовий аналітик.

За його словами, у травні був тренд на купівлю українцями валютної готівки. Попит на неї зріс на понад чотири відсотки.

"А продажі впали більше, ніж на 5%. За травень матимемо 5-місячний максимум, більше було лише у грудні 2023 року - це понад мільярд доларів різниці між купівлею і продажем. Потенціал девальвації гривні залишається, тому купівля валюти у будь-якому випадку не буде збитковою", - підкреслив експерт.

Водночас інший експерт, Олександр Охріменко, каже, що купувати зараз валюту - недоцільно, оскільки продається вона за високим курсом. На його думку, краще витратити кошти на заплановані великі придбання, наприклад, транспортні засоби, електроніку, побутову техніку тощо.

"Купуйте все потрібне, що надходить по імпорту, бо невдовзі воно буде набагато дорожче, а придбання доларів зачекає", – радить Охріменко.

Нагадаємо, що долар втратив у ціні 5 коп. Євро - 9 коп. Польський злотий зменшився на 6 коп.

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