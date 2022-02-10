Що в жодному разі не можна робити з миючим засобом для кухні? / Pexels

Що в жодному разі не можна робити з миючим засобом: наслідки можуть бути непередбачувані

Що в жодному разі не можна робити з миючим засобом: наслідки можуть бути непередбачувані

Багато господинь використовує миючий засіб не лише для очищення посуду, але й для кухонних гаджетів, стільниці тощо. Та чи можна так робити? Є сім правил, що категорично заборонено робити з миючим засобом на кухні. Які саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє The Kitchn миючий засіб чудово підходить не лише для чищення брудних тарілок, але є сім важливих речей, які в жодному разі не можна робити з рідким милом для посуду. І їх важливо запам’ятати.

Не змішуйте з іншими миючими засобами

Ніколи не змішуйте різні миючі засоби в надії, що їхні властивості покращаться. Адже деякі комбінації можуть бути токсичними. Зокрема, якщо додати в рідке мило для посуду відбілювач, аміак або інші засоби.

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Миючий засіб не підходить для чавунної сковорідки

Якщо ви часто готуєте їсти, то і чистити чавунну сковорідку приходиться також досить часто. Не спішіть робити це з милом для посуду, адже цей засіб змиває захисний шар з поверхності. Його краще замінити сіллю та олією. Спочатку ретельно очистіть сковорідку гарячою водою та щіткою. Додайте солі та ще трохи води, які допоможуть видалити рештки їжі. Коли поверхня повністю висохне, нанесіть зверху олію.

Мило не підходить для кавоварки

Ви користуєтесь гейзерною кавоваркою і любите приготувати собі смачний еспресо? Тоді ви точно знаєте, що вона швидко забруднюється всередні. Якщо для очищення використовувати рідке мило для посуду, то можна порушити баланс смаку кави. Адже невидимі людському оку частинки засобу залишаються на стінках і під час варіння напою руйнують його аромат. Тому промивати кавоварку варто лише водою.

Посудомийна машина проти миючого засобу

Автомобіль в жодному разі не можна мити рідким милом для кухні / Pexels

Варто запам’ятати одну просту річ: в жодному разі не замінюйте спеціальні таблетки для посудомийної машини рідиною для миття посуду.Їхній склад зовсім різний. Миючий засіб буде сильно пінитися і цим може пошкодити посудомийну машину.

Не використовуйте рідину для миття посуду в пральній машині

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Іноді господині наливають миючий засіб для кухні не лише в посудомийну, але й в пральну машину. Робити так точно не варто. Звичайно, рідке мило можна використовувати для ручного видалення масних плям з одягу, але заливати засіб прямо у пральну машину не потрібно. Мило буде пінитися чим і зіпсує прилад зсередини.

Миючий засіб не підходить для миття автомобіля

Рідиною для миття посуду можна почистити колеса вашого авто, але для інших частин машини вона категорично заборонена, адже може пошкодити фарбу. Покриття відразу потьмяніє, на ньому з’являться ушкодження. Для миття автомобіля завжди використовуйте спеціальний засіб.

Бережіть своє обличчя

В мережі можна побачити чимало тверджень, що рідина для миття посуду допомагає позбутися від прищів. Вони не лише не дієві, але й шкідливі для здоров’я. Миючий засіб є дуже агресивною речовиною, яка точно не призначена для шкіри обличчя. Ви не лише можете сильно висушити її, але й отримати алергічну реакцію.