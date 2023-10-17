Що варто зробити вже зараз, аби бути з інтернетом під час блекауту: відповідь Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що варто зробити вже зараз, аби в разі блекауту завжди мати інтернет вдома.

У зв'язку з можливими відключеннями світла взимку українці почали активно переходити на енергоощадні інтернет-мережі. Для того, щоб мати інтернет-підключення навіть під час блекауту, необхідно звернутися до свого оператора і запитати, чи є у нього послуга PON.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону.

"Минулого року ми багато зробили, щоб покращити зв'язок під час блекаутів і протягом цього року активно продовжуємо. Закуповується операторами й акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет-мережі. І ось цей останній інструмент є досить ефективним і корисним", - розповів він.

Відтак, міністр рекомендує звернутися до своїх інтернет-провайдерів і запитати, чи є у них послуга PON. Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн навіть якщо немає світла протягом 72 годин.

"Такі послуги PON є у більшості провайдерів і вже кілька мільйонів громадян по всій країні перейшли на цю послугу. Якщо її немає у вашого оператора - потрібно перейти на іншого. Це реальна допомога під час можливих блекаутів", - додав Федоров.

Відключення світла в Україні

Обмежень у постачаннях електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України. Тож інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії є неправдивою.

Нині відомо, що графіки відключення електроенергії в Україні вже розробили та затвердили для всіх областей. Згідно з ними, найдовше без світла може залишатися Київ – до семи годин поспіль. Однак відключення застосовуватимуть лише в разі виникнення потреби.

Читайте також: