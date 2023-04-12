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"Що ви робите, це ж людина!": у Франківську жорстоко затримали чоловіка через повістку (відео)

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
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"Що ви робите, це ж людина!": у Франківську жорстоко затримали чоловіка через повістку (відео)

У поліції наразі інцидент не коментують, хоча визнають, що їхні працівники теж були на місці події.

У Мережі з'явилося відео, як в Івано-Франківську чоловік лежить на асфальті долілиць, а біля нього стоять двоє осіб у військовій формі.

За кадром чути голос жінки, яка звертається до військових: "Що ви робите? Це ж людина. Це так має бути? Ви його тягнули".

Натомість люди у військовій формі відповіли, що жінка не має права знімати відео, і на цьому запис обривається.

"Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо – інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з"ясовуються", – розповіли ТСН.ua джерела в поліції Івано-Франківська.

Відомо, що на місці події були представники ГУ НП в Івано-Франківській області, утім, наразі вони інцидент не коментують.

Зазначимо, що форма на чоловіках, які затримують перехожого, схожа на ту, яку носять працівники ТЦК.

Скандали під час вручення повісток

Недавно в Івано-Франківську вже зафіксували на відео подібний випадок. На опублікованих кадрах видно, як поліція затримала чоловіка, який відмовився йти до військкомату

Раніше Мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. Також громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

Аналогічний випадок трапився у Дніпрі. До Мережі потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним у Дніпрі. Один з військових у руці тримає якісь папери. 

А на Львівщині ТЦК надіслав повістку чоловікові без кистей і з протезами на ногах.

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Дата публікації
Перегляди
4783
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