Що видадуть, а що треба взяти самому: у ТЦК опублікували список необхідних речей для мобілізованих

Якщо ви вже пройшли медкомісію і вам повідомили про дату відправлення до війська, то варто почати збирати необхідні речі.

Хоч мобілізованих забезпечують усіма необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися та самостійно взяти деякі речі, які знадобляться під час навчань та на фронті.

Якими речами забезпечує військових держава, а про що слід подбати самостійно – перелік опублікував у Facebook Рівненський обласний ТЦК та СП.

Що видають

Засоби індивідуального захисту

шолом (плюс три чохли);

бронежилет;

балістичні окуляри.

Вони видаються на два роки.

Взуття

берці літні або демісезонні;

берці зимові;

капці;

бахіли та гумові чоботи.

По одній парі на два роки.

Обмундирування

костюм (кітель та штани), два комплекти на два роки.

Також раз на рік видають додаткові штани.

фліска – одна на два роки;

зимові куртка та штани – по одному виду на два роки.

сорочка бойова – дві на два роки;

сорочка поло – дві на два роки;

рукавиці демісезонні та зимові – по парі на рік;

бафи (у війську це називається шарф-труба) літній та зимовий.

Головні убори

шапка звичайна та зимова;

кашкет;

панама.

Спорядження

каримат;

спальний мішок;

тактичні рукавиці;

ремінь;

транспортна сумка.

Білизна

футболки;

шкарпетки зимові та літні;

труси;

по два комплекти термобілизни – демісезонна та зимова.

"Якщо щось із цього втрачається через бойові дії, то вам мають видати нове. Але є важливий момент: про втрату чи знищення майна одразу повідомте командира, аби це можна було подати на списання. Нову форму видадуть лише після цього", – йдеться у повідомленні ТЦК.

Що не видаватимуть, але варто це мати

Документи

паспорт;

водійське посвідчення (якщо є);

дублікат індивідуального податкового номера;

військові документи.

Важливо все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

Особиста гігієна

зубна паста, щітка, шампунь, мило, туалетний папір;

станок для гоління або електробритва;

рушник;

манікюрні ножиці;

сонцезахисний крем (на пляж ви навряд чи потрапите, але під сонцем доведеться бувати часто, тож опіки цілком можливі);

пральний порошок або капсули для прання;

вологі серветки.

"Але зазвичай людей у навчальних центрах багато, а пральних машин – ні. Тому доведеться прати й руками. А вже в самій частині, особливо якщо служба проходитиме безпосередньо на лінії зіткнення, або поряд із нею, розраховувати на пральну машину взагалі не варто", – пояснили у ТЦК.

Електроприлади

павербанк;

подовжувач або трійник;

ліхтарик.

Взуття

кросівки/трекінгові черевики;

гумові капці;

демісезонні берці;

додаткові устілки.

Взуття називають одним із найважливіших аспектів.

"У взутті ви проводитимете більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Тому воно має бути ідеальним за розміром, та бажано не новим, а вже розношеним. Так, взуття у війську видається. Але можуть бути питання із наявністю необхідних розмірів. До того ж рано чи пізно воно сильно забрудниться або промокне. І потрібно буде щось на заміну. Тож краще мати щось додатково", – радять у військкоматі.

Одяг (за можливості)

комплект форми (штани та кітель);

футболки, білизна, шкарпетки;

фліска;

тактичні рукавиці;

комплект цивільного одягу.

"Форму видають. Але знову ж таки – видати можуть не одразу. До того ж частина речей може досить швидко зношуватися через навантаження", – зазначають військові.

Різне

рюкзак або баул

посуд, що не б’ється;

голки, нитки;

мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання;

мультитул;

карабіни;

сірники/запальнички;

суперклей;

Аптечка

термометр;

знеболювальні та жарознижувальні засоби;

препарати у разі шлункових розладів;

бинт, вата, антисептичні препарати;

лейкопластирі, еластичний бинт.

"Навантаження на організм суттєво зростає. Тому без забоїв, болі в спині та суглобах навряд чи вдасться пройти цей шлях. Крім того, якщо люди починають хворіти, то ще на етапі навчальних центрів. Загалом, необхідна допомога має надаватися в медпункті. Але в різних навчальних центрах ситуація з медичним забезпеченням різна. Десь із цим краще, десь гірше. Тому варто зібрати особисту аптечку вдома", – радять у ТЦК.

Раніше у ТЦК назвали головні міфи про мобілізацію.

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