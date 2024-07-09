Що відбувалось одразу після удару по "Охматдиту": лікарка про перші хвилини пекла

Лікарка наголосила, що перші хвилини ніхто не розгубився і робили все, що в їхніх силах.

Про перші хвилини після ракетного удару по "Охматдиту" розповіла в ефірі "Київ24" дитячий офтальмолог, лікар-офтальмолог Леся Лисиця.

За її словами, під час атаки більшість дітей перебували в укритті.

"Але, як ми бачимо по руйнаціях корпусу, укриття також не завжди може врятувати. Ми не можемо спинити термінові операції чи втручання, тому певні процедури все одно проводилися", – каже лікарка.

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Леся Лисиця під час удару перебувала в офтальмологічних кабінетах.

"Бо завершили якраз прийом, завершили виведення пацієнтів. Потім побачили і почули звук. Далі все посипалося. Намагалися відвести всіх присутніх від вікон і вивести у безпечне місце", – пригадує вона.

Лікарка наголосила, що в першу чергу медперсонал намагався врятувати життя маленьких пацієнтів та їхніх родичів. А про обладнання вже думали в другу чергу.

"Ціннішого, ніж життя людини, немає. Обладнання, стіни – все можна відновити. У перші хвилини ті, хто не були в укритті – максимально спускалися в укриття. Я вийшла на вулицю, бо бачила з вікна зруйнований корпус і розуміла, що там може бути потрібна допомога. Далі все було, як в мурашнику. Хтось побіг розбирати завали. Там (під завалами – Ред.) точно могли бути люди. Далі треба було надавати допомогу пораненим. Частина лікарів лишалася з пацієнтами, частина виводила пацієнтів зі старого хірургічного корпусу, частина розбирала завали", – зазначає лікарка "Охматдиту".

Вона пригадує, що спочатку все організовувалося "більше на відчуттях, на самоорганізації.

Першочергово евакуювали всіх пацієнтів, які залежні від кисню і медичних маніпуляцій. Станом на зараз всі планові операції стоять на паузі.

"Я думаю, спрацював досвід 2022 року. І все одно, в голові ми всі "прокручували" ситуацію, що "якщо так". Але найголовніше, що в перші хвилини ніхто не розгубився і робили все, що в наших силах", – підсумувала Леся Лисиця.

Нагадаємо, станом на 17:00 вівторка відомо, що від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини. У лікарні "Охматдит" зокрема, загинули 2 дорослі людини.

Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі Києва, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих.

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