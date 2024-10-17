Що відбувається довкола Часового Яру: у ЗСУ пояснили

В районі Часового Яру йдуть складні бої. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За словами речниці, коли ворог не може атакувати українські війська "в лоба", він це розуміє.

"Тому що вони так само зазнають на Краматорському напрямку значних втрат. Тоді вони намагаються такими маленькими ударами вишукувати слабкі місця у нашій обороні. Вони вдарять то тут, то там і таким чином сподіваються, що в них хоч щось вийде", - сказала вона.

Вона додала: тактика українських військових у тому, щоб перерізати ворожі логістичні шляхи та залишити ворога без поповнення.

"Щоб нищити ворога, підійдуть всі засоби. Ми вдячні нашим партнерам, які передають нам артилерійські установки, снаряди, авіацію, бойові броньовані машини. Все це максимально ефективно використовується на полі бою. Також ми активно використовуємо дрони", - резюмувала Бавовнікова.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що ворог безперервно проводить штурми у намаганні проникнути углиб Часового Яру. Крім того, противник накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві, щоби обійти місто з флангу.