Що відбувається довкола Куп'янська: пояснення Харківської ОВА

Довкола Куп'янська у Харківській області зводять кільцеву лінію оборони. Ситуацію повністю контролюють наші захисники.

Про це сказав заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, повідомляє "Укрінформ".

"Продовжуємо побудову потужної лінії оборони Куп’янська та Куп’янська-Вузлового за зразком Харкова. Це кільцева лінія оборони, і робота ця продовжується”, – сказав Іванов.

Також посадовець зазначив, що погода не впливає на бойові дії. Вони тривають згідно з наявним планом.

Як поінформував Іванов, минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ з артилерії, зокрема використали САУ "Піон". На щастя, обійшлося без жертв, утім є руйнування.

Раніше влада розповіла, як Купянськ готують до можливого повторного наступу окупантів.

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