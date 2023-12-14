Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що відбувається довкола Куп'янська: пояснення Харківської ОВА

Дата публікації
Перегляди
608
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що відбувається довкола Куп'янська: пояснення Харківської ОВА

Руйнування у Куп'янську внаслідок обстрілу 12 грудня / Фото: Олег Синєгубов

Роботи відбуваються за планом.

Довкола Куп'янська у Харківській області зводять кільцеву лінію оборони. Ситуацію повністю контролюють наші захисники.

Про це сказав заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, повідомляє "Укрінформ".

"Продовжуємо побудову потужної лінії оборони Куп’янська та Куп’янська-Вузлового за зразком Харкова. Це кільцева лінія оборони, і робота ця продовжується”, – сказав Іванов.

Також посадовець зазначив, що погода не впливає на бойові дії. Вони тривають згідно з наявним планом.

Як поінформував Іванов, минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ з артилерії, зокрема використали САУ "Піон". На щастя, обійшлося без жертв, утім є руйнування.

Раніше влада розповіла, як Купянськ готують до можливого повторного наступу окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
608
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація