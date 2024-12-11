Що відбувається на Курахівському напрямку: командир "Айдару" пояснив

В Курахівському "кармані" зараз активні штурмові накати. Ворог поліз одразу з декількох напрямків, висунувши по 2-3 одиниці БМП з кожного, регулярно підкріплює штурм двоногими.

Про це пише командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

Основні цілі ворога: Успенівка, напрямок Янтарне та Ганнівка, там зараз гаряче. Основний плацдарм для роботи – Дальнє, наші починають знищувати техніку ще там, ворог несе вагомі втрати техніки та особового складу", – констатував він.

До роботи залучені допоміжні засоби для ураження противника.

Нагадаємо, для наступу на Покровський, Курахівський і Времівський напрямки Росія кинула близько 150 тисяч особового складу. Окупанти намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового.

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