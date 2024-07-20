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Що відбувається на місці вбивства Ірини Фаріон у Львові: фото та відео

Що відбувається на місці вбивства Ірини Фаріон у Львові: фото та відео

На місце вбивства Ірини Фаріон несуть квіти та запалюють лампадки / Фото: ТСН

Донька політичної та громадської діячки прийшла на місце, де пролунав смертельний постріл.

У суботу, 20 липня, на місце вбивства колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірині Фаріон у Львові десятки людей приносять квіти, траурні стрічки, запалюють лампадки та промовляють молитви за упокій.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

До будинку на вулиці Масарика,3 у Шевченківському районі міста Львова, де напередодні увечері пролунав смертельний постріл, прийшла й донька Ірини Фаріон.

© ТСН
Фото: ТСН

Вона стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями.

Того вечора, коли невідомий чоловік вистрелив у скроню, Ірина Фаріон стояла біля свого будинку, чекаючи на таксі, щоб поїхати саме до доньки та онуків.

“Я поки нічого не можу казати”, - сказала убита горем донька громадської діячки. 

© ТСН
Фото: ТСН
© ТСН
Фото: ТСН
© ТСН
Фото: ТСН

Також на місце вбивства Ірини Фаріон, яка була народною депутаткою від ВО “Свобода”, приходять її однопартійці.

“Велика людина, моя посестра. Я був на усіх її бандерівських читаннях. Я бачив, як вона запалювала молоді серця, розказуючи про наших героїв”, - сказав один із них.

© ТСН
Фото: ТСН
© ТСН
Фото: ТСН

На місці убивства, яке перетворилося на імпровізований меморіал, чергують правоохоронці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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