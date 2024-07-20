Що відбувається на місці вбивства Ірини Фаріон у Львові: фото та відео

Донька політичної та громадської діячки прийшла на місце, де пролунав смертельний постріл.
У суботу, 20 липня, на місце вбивства колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірині Фаріон у Львові десятки людей приносять квіти, траурні стрічки, запалюють лампадки та промовляють молитви за упокій.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
До будинку на вулиці Масарика,3 у Шевченківському районі міста Львова, де напередодні увечері пролунав смертельний постріл, прийшла й донька Ірини Фаріон.
Вона стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями.
Того вечора, коли невідомий чоловік вистрелив у скроню, Ірина Фаріон стояла біля свого будинку, чекаючи на таксі, щоб поїхати саме до доньки та онуків.
“Я поки нічого не можу казати”, - сказала убита горем донька громадської діячки.
Також на місце вбивства Ірини Фаріон, яка була народною депутаткою від ВО “Свобода”, приходять її однопартійці.
“Велика людина, моя посестра. Я був на усіх її бандерівських читаннях. Я бачив, як вона запалювала молоді серця, розказуючи про наших героїв”, - сказав один із них.
На місці убивства, яке перетворилося на імпровізований меморіал, чергують правоохоронці.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.
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