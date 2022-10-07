Що відбувається на звільненій території України: в Офісі президента повідомили про деокуповані райони

Українська армія на півдні витісняє ворога якнайдалі. Вже звільнено понад 2 400 квадратних кілометрів території України, а це десятки населених пунктів.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

ЗСУ уже деокупували понад 60 населених пунктів, серед яких:

6 населених пунктів - у Херсонському районі;

61 - у Бериславському

За словами Тимошенка, у Бериславському районі проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, а з небезпечних регіонів евакуюють громадян.

Кирило Тимошенко також зазначив, що у селах Воронцовка та Високопілля наразі відновлюють роботу трансформаторів, а у Золотій Балці та Гаврилівці Бериславського району відновлюють мобільне покриття.

"Так, станом на сьогодні роботу вже зміг розпочати 1 мобільний оператор, інші провайдери повинні з'явитися незабаром. Також скоро відновити покриття планують в Новоалександрівці та Давидовому Броді. Оскільки ці міста тільки-но деокуповані, через постійні загрози, що виникають внаслідок бойових дій, максимальне повернення державних органів влади виявляється вкрай важким. Але попри це ми робимо все можливе, щоб наші люди вже зараз відчували підтримку та допомогу", - сказав радник ОП.

У звільнені населені пункти передають гуманітарну допомогу, підрозділи ДСНС підвозять туди питну воду.

Також на деокупованих територіях розмінувують ділянки.

"Нацполіція де це можливо здійснює фіксацію воєнних злочинів", - додав Тимошенко.

Від початку деокупації на Херсонщині вже задокументували 107 воєнних злочинів.

Додамо, що життя в окупованому Маріуполі лише погіршується. Так, на відео зафіксували, як місцеві жителі були змушені стояти у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою, яку інколи завозять російські окупанти.

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