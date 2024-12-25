Що відбувається після ворожого обстрілу в Дніпрі: Філатов розповів подробиці

Наразі близько 65 будинків у Дніпрі залишаються без опалення.

25 грудня, окупанти завдали масованого удару по Дніпру. В результаті атаки загинула одна людина.

Мер міста Борис Філатов розповів про поточну ситуацію в місті після обстрілу.

За словами голови, після атаки у Дніпрі залишаються певні проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста. Але газ, вода та електрика вже подаються.

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Він також зазначив, що близько 65 будинків поки лишаються без тепла.

Загалом по місту у будинках 300 вибитих вікон. Також пошкоджено 7 закладів освіти.

"Школи в нас у черговому режимі, адже зараз канікули", – зазначив Філатов.

Мер повідомив, що довелось знову евакуйовувати одну з міських лікарень, де перебуває більше сотні пацієнтів. Їх розподілять до інших лікувальних закладів Дніпра.

Нагадаємо, внаслідок атаки 25 грудня у Дніпрі пошкоджені інфраструктура, житлові будинки та адмінбудівля.

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