Що відбувається поблизу кордону: в ДПСУ пояснили активність у Білорусі

Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю на всій протяжності – від Волині до Чернігівської області.
Українська армія не повідомляє про переміщення техніки чи живої сили поблизу кордону з РБ. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на кордоні.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 8 вересня.
Водночас Білорусь все ще залишається під впливом Росії, отже цей напрямок залишатиметься для України загрозливим.
Він додав, що Сили оборони повинні бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжується укріплення інженерних ліній і фортифікаційних споруд.
"Ми, звісно, сподіваємося, що у Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на вплив Росії. Ми розуміємо, що країна-терористка хотіла б, щоб більш масштабно долучилася до війни, створювала провокації на кордоні, але ми готові відбивати будь-які атаки", – наголосив Демченко.
За словами Демченка, навчання у Білорусі тривають, проте війська та техніку непомітно у безпосередній близькості до кордону.
Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію.
Тим часом російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії, ймовірно, з території Білорусі.
За даними латвійського Міністерства, триває з’ясовування обставин інциденту.
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