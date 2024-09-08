Що відбувається поблизу кордону: в ДПСУ пояснили активність у Білорусі

Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю на всій протяжності – від Волині до Чернігівської області.

Українська армія не повідомляє про переміщення техніки чи живої сили поблизу кордону з РБ. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на кордоні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 8 вересня.

Водночас Білорусь все ще залишається під впливом Росії, отже цей напрямок залишатиметься для України загрозливим.

Він додав, що Сили оборони повинні бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжується укріплення інженерних ліній і фортифікаційних споруд.

"Ми, звісно, сподіваємося, що у Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на вплив Росії. Ми розуміємо, що країна-терористка хотіла б, щоб більш масштабно долучилася до війни, створювала провокації на кордоні, але ми готові відбивати будь-які атаки", – наголосив Демченко.

За словами Демченка, навчання у Білорусі тривають, проте війська та техніку непомітно у безпосередній близькості до кордону.

Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію.

Тим часом російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії, ймовірно, з території Білорусі.

За даними латвійського Міністерства, триває з’ясовування обставин інциденту.

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