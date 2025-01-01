Що відбувається на ключових напрямках фронту: звіт ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Протягом минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку. Ворожі штурмові групи намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки в напрямку Зеленого Поля, Миролюбівки, Воздвиженки, Даченського, Лисівки, Нововасилівки, Солоного, Піщаного, Шевченка та Вовкового. Тривають бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

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Як зазначається, противник безуспішно намагався проводити штурмові дії у Вовчанську (Харківський напрямок) та в районі Лозової і Загризового (Куп’янський напрямок). В районі Нової Кругляківки наші воїни пошкодили танк та ББМ противника.

"На Лиманському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Противник атакував позиції сил оборони в районі Новоєгорівки, Ямполівки, в Макіївці, Тернах та в напрямку Торського. Атаки противника відбито", – зазначають у відомстві.

Також ворог не полишає спроб покращити тактичне положення в районі Білогорівки (Сіверський напрямок). Втім успіху не мав.

Під покровом туману та із застосуванням димових гранат противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру (Краматорський напрямок) та Торецьку (Торецький напрямок). Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані.

"Найбільшу активність на Курахівському напрямку штурмові групи противника проявляли в районах Петропавлівки, Дачного, Українки, Шевченка та в міській забудові Курахового. Окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак", – зазначає ОСУВ "Хортиця".

На Времівському напрямку наші воїни відбивали атаки противника в районах Костянтинопольського, Розливу, Времівки та Великої Новосілки. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

Раніше йшлося про те, що у Часовому Ярі та Торецьку тривають міські бої. Наразі ворог успіху не має.

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