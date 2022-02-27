Що відбувається у Харкові та області: окупанти прорвалися в місто, перевага на українському боці

Що відбувається у Харкові та області: окупанти прорвалися в місто, перевага на українському боці

Перевага на українському боці.

Окупанти прорвалися до Харкова, там тривають вуличні бої. Перевага на українському боці. До міста прорвалися машини загарбників, а на складах із боєприпасами, у які ворог поцілив напередодні досі чутно постріли.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Що відбувається у Харкові

У місті Харків уже 4 годину тривають вуличні бої. Як повідомляють в обладміністрації, наші військові дають гідну відсіч російським окупантам. Вони запалюють та знищують ворожу техніку. За даними поліції, вороги тікають зі своїх автомобілів і ховаються у дворах житлових будинків, або просяться до приватних будинків. Тому у поліції просять людей не відчиняти двері, сховатися в укриттях і не виходити на двір.

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О 7:15 до Харкова прорвалася і легка ворожа техніка. Зокрема, до центру міста. Цей факт підтверджує голова обладміністрації Олег Сиєгубов. Колони нині бачать практично у всіх районах міста. Однак наші армійці успішно дають їм бій. У мережі вже шириться відео як на проспекті Шевченка розбили ворожу колону та здаються у полон росіяни, складаючи свою зброю. Деякі зізнаються, що пішли воювати проти України під загрозою трибуналу. Українські армійці забирають собі трофейне озброєння і запевняють, що витіснили з міста половину ворожого війська.

Харків‘яни повідомляють про вибухи в різних районах міста та автоматичні постріли. Від обстрілів найбільше потерпає район Салтівки. Там вночі поцілили у 2 будинки. Попередньо: ушпиталили 2 людини, 1 літня жінка загинула. Розбило ракетою під‘їзд. З 4-Ї вечора там немає світла, бо пошкоджено 2 електропідстанції.

Внаслідок обстрілів пошкоджено також обласний центр крові і дитячу обласну лікарню. Центру крові довелося переїхати у підвал і там вони приймають донорів.

У метрополітені зараз лишаються тисячі людей. Туди привозять хліб, печиво та їжу. Правоохоронці просять усіх, хто лишається в укриттях носити з собою паспорти, бо є інформація про пересування диверсійно-розвідувальні групи. Відомо, що вони можуть переодягатися у цивільний одяг і пересуваються групами по 2-3 особи. Волонтери та військові зупиняють усіх підозрілих осіб. Завдяки цьому вночі затримали відомого "антимайданівця" Ігната Кромського на прізвисько "Топаз". Його раніше судили у справі про посягання на територіальну цілісність України та участь у масових заворушеннях.

Ситуація у Харківській області

Росіяни зайшли і у місто Куп‘янськ. На сторінці міського голови з’явилося повідомлення, що військові Російської Федерації переміщуються містом і, нібито, заявляють, що їх цікавить виключно громадський порядок. На жаль, Збройних Сил України на території куп’янської громади немає. Людей просять бути в укриттях, а хто помітив російську техніку - повідомляти.

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Вночі російські військові також підірвали АЗС. Там одразу спалахнула потужна пожежа. Стовпи диму здіймалися над містом, дим стовпом, вогонь ліквідовують досі. Ввечері ворог гатив по складах з боєприпасами у Балаклеї, там і зараз чутно вибухи.

Стоять російські війська і у місті Вовчанськ. Мости підірвані, постачання продуктів з боку Харкова зараз немає. Жителі позабирали борошно та хліб, що були в магазинах.