Що відбувається в одній з найгарячіших точок на підступах до Києва: Арестович дав відповідь

Що відбувається в одній з найгарячіших точок на підступах до Києва: Арестович дав відповідь

Основна поразка окупантам була завдана артилерійськими ударами — загинуло багато живої сили та техніки супротивника, знищено запаси.

Одна з найгарячіших точок на підступах Києва — населені пункти Буча та Гостомель.

Радник голови Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю "НВ" розказав, що там робить ворог.

"Там супротивник став в оборону понад п'ять діб тому. Вони не роблять жодних наступальних дій, бо вичерпали свій наступальний потенціал. Вичерпали тому, що ми завдали поразки наземними військами і ракетними військами, артилерією, авіацією. І вчора, розрахувавши, де вони перебувають, отримавши дані щодо них, завдали вогневої поразки. Жодного наступу на 50 км, як встигли проголосити дуже далекі люди від війни, і яким дуже потрібні перемоги, з боку українських військ не було. Попрацювали трохи наші наземні війська, без подробиць", - розказав Арестович.

Радник голови Офісу президента наголосив, що основна поразка була завдана артилерійськими ударами — загинуло багато живої сили та техніки супротивника, знищено запаси.

Відповідаючи на запитання, яка нині ситуація на схід від Києва – Бориспіль, Бровари, Бородянка, Арестович розповів, що окупанти там зупинені, їх б'є наша артилерія, наземні війська.

"Тому тут також можна не хвилюватись. Це те саме, що і на північному заході. Позиційні бої, тактичні, дрібні, на спробу покращити ситуацію працює артилерія", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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