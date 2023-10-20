Що відбувається з гелікоптерами на аеродромі поблизу Бердянська: нові супутникові фото

Вочевидь, атака стала дуже болісною для ворога.

Російські війська перемістили кілька гелікоптерів з аеродрому поблизу Бердянська. Це сталося після нещодавнього удару ЗСУ американськими ракетами ATACMS.

Про це пише оглядач Бреді Афрік.

"Нові зображення окупованого Росією аеропорту Бердянськ показують, що російські війська перемістили кілька гелікоптерів з цього місця після нещодавнього удару України з наданих США ATACMS", – зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки українських військ 17 жовтня на аеродроми поблизу Луганська та Бердянська ворог втратив 15 гелікоптерів.

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