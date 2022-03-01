Що відбувається з психікою в умовах війни і як на це реагувати

Що відбувається з психікою в умовах війни і як на це реагувати

Як стверджують експерти, у ситуаціях кризи, війни є три найкритичніші дні: 5-й, 12-й та 21-й. П'ятий день ми вже пережили. Наступний кризовий день - 12-й, далі - 21-й, а потім настане новий рівень стресових навичок. Що відбувається у ці дні, читайте у матеріалі TSN.ua.

Як стверджують експерти, у ситуаціях кризи, війни є три найкритичніші дні від початку кризи - 5-й, 12-й та 21-й дні. П'ятий день ми вже пережили. Наступний кризовий день - 12-й день, далі - 21-й, а потім настає новий рівень стресових навичок. Що відбувається у ці дні, читайте у матеріалі TSN.ua.

Після 96-ти годин накопичується втома нервової системи та тих частин мозку, що відповідають за реакції. Як наслідок, відчувається легка дереалізація, затуманеність, гальмування мислення. Це нормально. В цей період потрібно слухати ваше тіло, нічого не робити через силу. Потрібно почати обмежувати різноманітні стимулятори - зменшити споживання кави, чаїв, енергетики — взагалі табу! Шлунок та слизові оболонки повинні омиватися водою: тому потрібно пити воду ковток за ковтком якнайчастіше.

Розслабляйте діафрагму. Стежте за диханням. Питайте себе “а як я дихаю?”. Щойно ви відчули, що у вашому диханні беруть участь непотрібні м’язи — піднімаються ключиці, плечі, напружується шия та щелепа — переводьте ваше дихання у живіт. Дихати має живіт, а не груди!

Перевіряйте зір. Питайте себе “а що я зараз бачу?”, перераховуйте, краще вголос. Крутіть головою, переводячи погляд зі сторони в сторону, згори донизу. Якщо проблеми, спробуйте перезавантажитись наступним чином. Закрийте долонями очі на 10 секунд та в темряві швиденько покліпайте. Після цього відкрийте очі та перевірте поле зору.

Намагайтесь якимось чином зберегти комфорт. Може бути складно, незручно, але комфортно. Незважаючи ні на що, змінюйте білизну, чистіть зуби, мийте руки.

Те, що вам страшно — це нормально. Агресія — абсолютно нормально! Робіть щось руками, задіюючи дрібну моторику — візьміть, зрештою, крупи та перебирайте їх. Грайтеся з дітьми, грайтесь з тваринами, частіше гладьте їх та обіймайтеся.

Якщо стали частіше лаятися, лайтеся на здоров’я!

Хто постійно приймає хоч які препарати — запитуйте себе “я випив?”. А ще краще - записуйте, що випили, хоч на папері, хоч у телефоні. Можна вголос сказати під час того, як ви п’єте “Я випив ліки, наступний раз питиму ввечері / завтра”.

Може виникнути зайва підозрілість, параноїдальні прояви, що нормально в такій ситуації. Не дорікайте собі за ці почуття. Якщо є бажання щось лишній раз перевірити — то перевірте.

Частіше кажіть “дякую”, “обіймаю”, цікавтесь, як у людей справи.

За матеріалами Тетяни Ярошенко