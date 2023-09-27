Що відомо про НМТ-2024: які предмети будуть обов’язковими і що зміниться

Серед змін – не буде обов’язкового комплексного тесту з української мови та літератури, їх розділять: мова буде обов’язковою, а література – на вибір.

Українські випускники 2024 року знову писатимуть НМТ – національний мультипредметний тест для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврські програми. Адже через повномасштабну війну провести повноцінне ЗНО неможливо.

Які предмети будуть на НМТ-2024 та що зміниться – читайте на ТСН.ua.

Чи буде НМТ 2024-го

Українські школярі-випускники 2024 року знову складатимуть компʼютерний онлайн-тест НМТ для вступу до вишів. Результати НМТ не враховують як результати Державної підсумкової атестації і самої ДПА (для 9 та 11 класів) не буде.

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Учасники НМТ складатимуть тестування з чотирьох предметів – трьох обовʼязкових та одного на вибір.

Будуть передбачені дві сесії сесії НМТ: основна і додаткова.

Скласти НМТ зможуть і ті українські випускники, які перебувають за кордоном.

НМТ для вступу до закладів вищої освіти 2024 року можуть не складати вступники з тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. Такі абітурієнти зможуть вступати за співбесідою.

НМТ: обов'язкові предмети

У переліку обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті 2024 року будуть українська мова, математика, та історія України. Зауважимо, що програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI-XXI століть.

Які предмети будуть на НМТ-2024

Серед предметів на вибір на НМТ 2024 року будуть:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Що зміниться на НМТ-2024

Як повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, реєстрація на НМТ розпочнеться раніше, а саме тестування відбудеться у травні 2024 року. Усе тому, що тест став довшим, тож забезпечити дві зміни на день буде неможливо.

Тести з усіх предметів учасники НМТ складатимуть в один день у такому форматі: дві години тестування, потім перерва на 20 хвилин і ще дві години тестування.

Серед змін – 2024 року на НМТ не буде обов’язкового комплексного тесту з української мови та літератури, їх розділять: мова буде обов’язковою, а література – на вибір. А частина тесту з історії України охоплюватиме період від XVI до XXI століття.

В екзаменаційних центрах будуть запроваджені посилені заходи безпеки. Так, 2024 року будуть використовуватися металошукачі під час допуску учасників НМТ до аудиторій проведення тестування.

НМТ 2024 / Фото: УЦОЯО

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