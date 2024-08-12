Що відомо про ситуацію на фронті та втрати ворога: звіт Генштабу

З'явилася оперативна інформація станом на 12 серпня щодо російського вторгнення. Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Уточнено, що за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 107 КАБ), здійснив 4673 обстріли, 129 з них – із реактивних систем залпового вогню.

"Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Кияниця, Юнаківка, Сімейкіне Сумської області; Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянка, Диліївка, Нелипівка, Торецьк, Новодонецьке, Новоукраїнка, Водяне, Олександропіль, Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка, Лобкове Запорізької області"

Минулої доби авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, три артилерійських системи, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

Також зазначається, що на:

Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районі Вовчанська

Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки

Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі

Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки

Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського

Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк

Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки

Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Костянтинівки. Загалом ворог шість разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку

Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Водяного та Рівнополя. Противник Успіху не мав

Оріхівському напрямку відбулось чотири, безуспішних для ворога, боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки

Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили вісім атак російських загарбників

Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Відомо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність. З території РФ окупанти активно застосовували авіацію та здійснювали обстріли прикордонних населених пунктів.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу"

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 66 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

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