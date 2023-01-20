Що відомо про український дрон-камікадзе з радіусом 1000 км і чому в Москві розставляють ППО

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що відомо про український ударний безпілотник з дальністю ураження на тисячу кілометрів, та чому у Москві масово розставляють системи протиповітряної оборони.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі на YouTube.

"Укроборонпром" анонсував, що безпілотник не з дальністю дії, а з бойовим радіусом до 1000 км розпочав державне випробування, і у зв'язку з цим вони засекречують усю інформацію про цей безпілотник. З того, що у є відкритих джерелах, можна сказати, що "Укроборонпром" заявив, що цей безпілотник може діяти на відстані до 1 тис. км і водночас може повертатися додому. 1 тисяча – це радіус бойової дії, якщо в один кінець, то я так розумію, що це 2 тис. км, якщо у нього є можливість летіти на таку відстань, я маю на увазі не в сенсі запасу палива, а в сенсі керованості і визначення об'єктів для ураження. Тобто у нього може бути радіус бойової роботи – 1 тис. км, і водночас є функція потім повернутися додому. Це дуже хороша функція. Зазвичай з цією функцією безпілотник йде у глухе мовчання і просто летить по координатах додому. Він не випромінює нічого, стає малопомітним і ніякі перешкоди радіоелектронної боротьби йому вже не страшні, тому що у нього немає каналу зовнішнього зв'язку", - розповів Жданов.

Експерт додав, що "ми всі дуже чекаємо на цей безпілотник".

Також Жданов у цьому контексті згадав про ППО в Росії. За його словами, в Москві розставляють системи протиповітряної оборони по всьому місту і навколо нього, адже бояться, "що щось там може прилетіти".

"Росія робить багаторівневу, глибоко ешелоновану протиповітряну оборону Москви. Це говорить про те, що стаціонарна система ППО Росії – недієздатна. Та система ППО, про яку вони говорили, що вона непереборна – вона нульова. Я доходжу до такого висновку, бо Міноборони РФ розставляє в Москві і навколо неї всі види системи ППО. Це говорить про те, що Москва боїться, що щось може прилетіти і впасти, що "бавовна" може статись в самій Москві. Вони практично не надіяться на свою стаціонарну систему ППО", - сказав експерт.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви , зокрема ЗРПК помітили біля резиденції Путіна та на даху Міноборони РФ. Українці висміяли "оборону" Росії, злочинці якої планували взяти Київ за три дні, але щось пішло не так.

Також додомо, що "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів. Передбачається, що цей безпілотник зможе нести до 75 кілограмів вибухової речовини.

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