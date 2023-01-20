Що відомо про український дрон-камікадзе з радіусом 1000 км і чому в Москві розставляють ППО

Український ударний безпілотник переходить до фінальної стадії випробувань, а в Москві розставляють системи ППО.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, що відомо про український ударний безпілотник з дальністю ураження на тисячу кілометрів, та чому у Москві масово розставляють системи протиповітряної оборони.
Про це експерт розповів у своєму відеоблозі на YouTube.
"Укроборонпром" анонсував, що безпілотник не з дальністю дії, а з бойовим радіусом до 1000 км розпочав державне випробування, і у зв'язку з цим вони засекречують усю інформацію про цей безпілотник. З того, що у є відкритих джерелах, можна сказати, що "Укроборонпром" заявив, що цей безпілотник може діяти на відстані до 1 тис. км і водночас може повертатися додому. 1 тисяча – це радіус бойової дії, якщо в один кінець, то я так розумію, що це 2 тис. км, якщо у нього є можливість летіти на таку відстань, я маю на увазі не в сенсі запасу палива, а в сенсі керованості і визначення об'єктів для ураження. Тобто у нього може бути радіус бойової роботи – 1 тис. км, і водночас є функція потім повернутися додому. Це дуже хороша функція. Зазвичай з цією функцією безпілотник йде у глухе мовчання і просто летить по координатах додому. Він не випромінює нічого, стає малопомітним і ніякі перешкоди радіоелектронної боротьби йому вже не страшні, тому що у нього немає каналу зовнішнього зв'язку", - розповів Жданов.
Експерт додав, що "ми всі дуже чекаємо на цей безпілотник".
Також Жданов у цьому контексті згадав про ППО в Росії. За його словами, в Москві розставляють системи протиповітряної оборони по всьому місту і навколо нього, адже бояться, "що щось там може прилетіти".
"Росія робить багаторівневу, глибоко ешелоновану протиповітряну оборону Москви. Це говорить про те, що стаціонарна система ППО Росії – недієздатна. Та система ППО, про яку вони говорили, що вона непереборна – вона нульова. Я доходжу до такого висновку, бо Міноборони РФ розставляє в Москві і навколо неї всі види системи ППО. Це говорить про те, що Москва боїться, що щось може прилетіти і впасти, що "бавовна" може статись в самій Москві. Вони практично не надіяться на свою стаціонарну систему ППО", - сказав експерт.
Також додомо, що "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів. Передбачається, що цей безпілотник зможе нести до 75 кілограмів вибухової речовини.
Читайте також: